Які програми енергоефективності на сьогодні існують в Україні: про варіанти та умови Вчора 09:50 — Нерухомість

Програми енергоефективності

Пошкодження енергетичної інфраструктури та, як наслідок, непередбачуване електропостачання стимулюють українців активніше інвестувати у власну енергонезалежність. На сонячні електростанції, акумулятори та генератори попит стабільно залишається значним. Кількість програм відповідної підтримки населення та бізнесу зростає.

На сьогодні в Україні передбачено одразу декілька рівнів фінансування енергоефективності:

Державні програми. Муніципальні ініціативи. Банківські кредити. Міжнародні гранти.

Тема актуальна, але нюансів вистачає.

Finance.ua вирішив проаналізувати програми кількох банків. Також наші журналісти отримали розгорнуті відповіді на ключові питання від пресслужби Фонду енергоефективності.

Програми Фонду енергоефективності

Для багатоквартирних будинків 2026 року Фонд пропонує два ключові інструменти:

1. «Енергодім» — грантова програма часткового відшкодування витрат на енергомодернізацію багатоквартирних будинків, яка дозволяє покращити внутрішні системи, виконати зовнішнє утеплення, зменшити споживання енергії та витрати мешканців на комунальні послуги.

Учасниками можуть бути ОСББ, а компенсація становить до 70% витрат на роботи та матеріали.

Довідка Finance.ua Важливо! Від 22 квітня 2026 року за програмою діє технічна пауза для адаптації до вимог Ukraine Facility. Фонд енергоефективності трансформує її, щоб зробити ще доступнішою та прозорішою. Адаптація до вимог Ukraine Facility відкриває доступ до масштабних європейських ресурсів, що дозволить підтримувати ще більше будинків у майбутньому.

2. «ГрінДім» — програма, спрямована на підвищення енергетичної стійкості ОСББ та ЖБК, особливо під час відключень електроенергії. Фонд надає гранти на придбання:

СЕС та систем зберігання енергії (сума може становити до 70% вартості, тобто до 4 млн грн для великих будинків та до 2 млн грн для будинків площею до 8 тис. м²);

теплових помп (до 70% вартості, тобто до 2 млн грн);

генераторів (до 50% вартості, тобто до 1 млн грн).

Попит на програму був неймовірний. Тож, зарезервований обсяг коштів вичерпався буквально за місяць. Наразі Фонд перебуває на етапі переговорів з міжнародними партнерами та урядом щодо розширення бюджету програми, щоб задовольнити всі подані заявки та відкрити новий прийом.

Загалом, можна говорити про історичний етап трансформації. Готується запуск оновлених програм, які будуть синхронізовані з вимогами ЄС та інтегровані в загальнодержавну систему Ukraine Facility. Це не бюрократія, а гарантія того, що кошти для ОСББ будуть стабільними, довгостроковими та захищеними від будь-яких внутрішніх криз.

Базова умова участі — рішення загальних зборів ОСББ про участь у відповідній програмі (воно є підтвердженням згоди співвласників на реалізацію проєкту та відправною точкою для подальшого подання заявки).

Питання «що сьогодні найбільш вигідно для ОСББ та бізнесу» нам прокоментували так: «За програмою «Енергодім» на сьогодні максимально доступна сума гранту становить:

до 5 млн грн для пакету А;

до 25 млн грн для пакету Б (комплексна термомодернізація).

Водночас фактична сума залежить не лише від ліміту, а й від відсотка компенсації прийнятних витрат.

За програмою «ГрінДім» грант покриває до 70% вартості обладнання та матеріалів:

СЕС та установки зберігання енергії — відшкодування 70% вартості (до 4 млн грн для великих будинків та до 2 млн грн для будинків площею менше 8 тис. м²);

теплові насоси: відшкодування 70% вартості (до 2 млн грн);

генератори: відшкодування 50% вартості (до 1 млн грн);

монтажні роботи оплачуються ОСББ окремо.

Обов’язкового залучення кредитних коштів для участі у програмах Фонд не вимагає. Ключовим є реалізація проєкту відповідно до умов та належне документальне підтвердження витрат.

Джерело співфінансування залишається на розсуд співвласників. Банківський сектор є важливим партнером для ОСББ, особливо коли йдеться про великі проєкти термомодернізації.

На практиці найкраще «працюють» комбіновані моделі, коли грант Фонду поєднується з банківським кредитуванням та місцевим співфінансуванням. Така модель дозволяє ОСББ швидше стартувати з проєктом, а після завершення робіт — зменшити кредитне навантаження коштом отриманого гранту.

Наразі багато проєктів ще в розробці. Наприклад, ініціатива «Дах» має стати «інструментом» для комплексного відновлення пошкоджених багатоповерхівок шляхом поєднання капітального ремонту покрівель та фасадів з їхнім одночасним утепленням.

Це дозволить людям повертатися не просто в рідні, а в комфортні та економні оселі.

Які банківські програми енергоефективності реально працюють

Ощадбанк

Одну з ключових програм під назвою «Моя енергонезалежність», пропонує Ощадбанк

Ця програма є оновленою держініціативою для приватних домогосподарств. Реалізується спільно з урядом. Головна її особливість в частковій компенсації не лише відсоткової ставки, а й «тіла» кредиту.

На практиці це означає наступне:

в перший рік ставка для клієнта може становити 0%;

в наступні — 5% та 7%;

після цього стає «змінною» (UIRD+маржа).

Додатково, передбачена компенсація частини суми кредиту:

до 20% — для генераторів;

до 25% — для гібридних систем;

до 30% — для комплексних рішень (генерація + накопичення).

За допомоги програми можна придбати:

Сонячні та вітрові установки до 10 кВт. Гібридні системи. Генератори.

Сума фінансування — до 480 тис. грн. Термін до 10 років. Застава не потрібна. Однак, є нюанс — необхідні: відповідність критеріям щодо доходу та характеристик домогосподарства, і підтвердження цільового використання коштів.

Для ОСББ є державна програма підтримки енергонезалежності «СвітлоДім» .

Можна отримати грант:

100 тис. грн — для будинків до шести поверхів;

200 тис. грн — до 16 поверхів;

300 тис. грн — для більших об’єктів.

Гроші дозволено витрачати на генератори, акумулятори, інвертори та сонячні панелі. Це не кредит, а безповоротна допомога на «автономність». Водночас є умова: кошти мають бути використані протягом 45 днів (і не пізніше 20 грудня 2026 року).

Ще одне фінансове рішення для енергонезалежності українського бізнесу та територіальних громад — нова програма з Yasno.

Переваги її в можливостях:

Усунути головний бар’єр для інвестицій — потребу в значному стартовому капіталі. Встановити сонячні електростанції (СЕС) чи системи накопичення енергії без залучення власних обігових коштів.

Ключовою перевагою є авансовий внесок від 0% та повне покриття витрат не лише на обладнання, а й на повний цикл монтажу «під ключ». Відсоткова ставка фіксована (12% річних незалежно від авансу). Термін кредитування до 5 років.

ПриватБанк

В Приватбанк попит на програму «ЕнергоГрант», відповідно до умов якої передбачене кредитування сумою до 1 млн грн на обладнання та компенсація 25% вартості вже після встановлення.

Рішення стосовно участі ухвалюється за 2 хвилини. Керувати послугою можна в Приват24.

Ще одна популярна програма в Приватбанк «Джерела енергії». Передбачає державну підтримку фізосіб, які зацікавлені в придбанні альтернативних джерел енергії. Кредитування можливе на 5 років. Сума від 100 до 480 тис.грн.

Укргазбанк

Енергодім для ОСББ (передбачає надання гранту або авансу гранту на часткове відшкодування витрат для ОСББ на встановлення, покращення чи ремонт дверей і тамбурів, віконних блоків, обладнання вузла комерційного обліку теплоенергії, трубопроводів, систем водопостачання та ін. За пакетом «А» або легким передбачене фінансування до 2 млн грн, за пакетом «Б» або комплексним — до 10 млн грн);

ГрінДім (на безоплатній та безповоротній основі можна отримати до 1 млн грн. на встановлення СЕС для будинків загальною площею до 8000 м 2 ; до 2 млн грн на встановлення СЕС для будинків більше 8001 м 2 , до 2 млн грн на встановлення теплонасосів. Загальний грант не може перевищувати 4 млн. грн);

; до 2 млн грн на встановлення СЕС для будинків більше 8001 м , до 2 млн грн на встановлення теплонасосів. Загальний грант не може перевищувати 4 млн. грн); Світлодім (для будинків до 6 поверхів (включно) отримати можна 100 тис. грн, для будинків від 7 до 16 поверхів (включно) — 200 тис. грн, для будинків від 17 поверхів та будинків із прибудованими, вбудованими та даховими котельнями — 300 тис. грн. За рахунок допомоги можна придбати генератори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями, акумулятори та сонячні панелі.

Глобус Банк

Глобус Банк пропонує скористатися програмами:

«Енергодім» (загальна програма передбачає покриття 40% вартості проєкту енергомодернізації грантом Фонду, ще 20% - міськими програмами чи будь-якими джерелами фінансування, але останні 40% мають внести співвласники будинку. І саме тут може допомогти кредитування від Глобус Банк;

«ГрінДім» (до 5 млн грн на 5 років з 0% внеском та під 16% річних);

«СвітлоДім» (100 тис. грн для 6-поверхових будинків, 200 тис. грн для 7−16 поверхових будинків, 300 тис. грн для будинків від 17 поверхів, а також для будинків із прибудованими, вбудованими, даховими котельнями на обладнання для автономної роботи) та ін.

Компенсація, залежно від умов програми, може сягати від 40% до 70%.

Сенс Банк

У Сенс Банк існують програми:

енергонезалежність для будинку (до 3 млн грн під 0% річних перший рік, далі підвищується);

теплі кредити (реалізується спільно з державою, передбачає відшкодування частини витрат на утеплення оселі, вікон, придбання котлів тощо);

«Енергокредит» (0% кредитування для бізнесу та ОСББ);

«ВідновиДім» (гранти для ОСББ).

Практично в кожному сучасному банку є аналогічні пропозиції. Ми розглянули найпопулярніші.

