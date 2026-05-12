В Україні зросла ставка податку на квартири: скільки коштує «зайвий» метр Вчора 09:50

Податок на нерухомість

Мільйони українців навіть не підозрюють, що за їхньою квартирою чи будинком «рахується» борг, і одного дня в поштовій скриньці можна знайти неприємний сюрприз на кілька тисяч гривень.

Що робити в такій ситуації і як не потрапити у пастку штрафів, Finance.ua з’ясовував разом з адвокаткою, кандидатом юридичних наук Анною Даніель, керуючою Адвокатським бюро «Анни Даніель».

За що взагалі платять цей податок

Податок на нерухомість — це щорічний місцевий збір. Але платять його не всі, а лише ті, чиє житло перевищує певну площу.

За законом (ст. 266.1 Податкового кодексу України), від податку звільнені:

квартири площею до 60 кв. м; приватні будинки до 120 кв. м; якщо у власності є і квартира, і будинок — сумарна пільга становить 180 кв. м.

Усе, що «вище за ліміт» — оподатковується. Наприклад, якщо квартира 80 кв. м, то податок нарахують лише на 20 кв. м «зайвих» метрів.

Скільки саме доведеться заплатити 2026 року

Ставку визначають місцеві ради, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен «зайвий» метр.

2026 року фізичні особи сплачують податок за 2025 рік, тому рахують від мінімалки станом на 1 січня 2025 року — це 8 тис. грн. Максимальна ставка за 1 кв. м — 120 грн (8 тис. x 1,5%). Для порівняння: торік ставка була нижчою, бо мінімальна зарплата 2024 року становила 7 100 грн.

Є і «податок на розкіш»: якщо квартира більша за 300 кв. м або будинок — понад 500 кв. м, додатково сплачують 25 тис. грн на рік за кожен такий об’єкт.

«Мені нічого не приходило» — це ще не означає, що боргу немає

Ось де починається найцікавіше. Багато власників роками не отримують жодних листів від податкової — і вважають, що все «чисто».

Адвокатка Анна Даніель пояснює: «Податкова має право нарахувати податок за останні 1095 днів — тобто за три роки. Якщо повідомлення не надходили, це не означає, що про вас забули. Орган, який це все контролює, може надіслати платіжки відразу за 2023, 2024 та 2025 роки одночасно — і це буде законно».

Добра новина: якщо борг виник не з вини власника, а через те, що податкова вчасно не надіслала повідомлення, штрафні санкції за ці роки не застосовуються. Але борг все одно доведеться сплатити.

Як дізнатися про свій борг, не виходячи з дому

Електронному кабінеті платника на сайті ДПС: Перевірити стан розрахунків можна вна сайті ДПС: cabinet.tax.gov.ua . Для входу потрібен ЕЦП або Дія.Підпис.

У розділі «ЕК для громадян» / «Стан розрахунків» буде видно: є борг чи ні, і на якій підставі він сформований.

Саме там найчастіше і з’являється те саме «повідомлення-рішення» — замість паперового листа.

Дізнатися про наявність боргу можна через сайт ДПС

Отримали лист з великою сумою: що робити в першу чергу

Якщо «лист щастя» таки прийшов — не панікуйте. Ось покрокова логіка дій.

Крок 1. Перевірте дату отримання. Термін сплати — 60 днів від моменту вручення або появи в Електронному кабінеті. Лічіть саме від цієї дати.

Крок 2. Перевірте суму і площу. Анна Даніель радить перш за все відкрити повідомлення і перевірити, чи правильно вказані метри: «Якщо площа у платіжці „подвоїлася“, або прийшов податок на квартиру, яку ви вже продали — це привід одразу звернутися до податкової для звірки даних».

Крок 3. Зберіть документи. Потрібні: паспорт, код, оригінали права власності, витяг з Реєстру речових прав, технічний паспорт (якщо є питання щодо площі), договір купівлі-продажу (якщо майно вже продано).

Крок 4. Зверніться до податкової за місцем реєстрації. Якщо виявлено помилку — вони зобов’язані зробити перерахунок і надіслати нове повідомлення-рішення.

Покрокова інструкція, як діяти, якщо отримали лист із великою сумою

Коли штраф можна скасувати — і це реально

Не кожен штраф є законним. Є три ситуації, коли його можна оскаржити.

1. Помилка в базі даних. Якщо податок нарахований без урахування пільгових метрів — є підстави для перерахунку.

2. Повідомлення не надіслали вчасно. «За законом, ДПС зобов’язана надіслати повідомлення-рішення до 1 липня звітного року. Якщо цей строк порушено, а вас штрафують за „прострочення“ — штраф підлягає скасуванню (пп. 266.10.1 ПКУ)», — каже адвокатка.

3. Майно в зоні бойових дій або пошкоджене. За «воєнними нормами» (пп. 69.22 підрозділу 10 розділу XX ПКУ), об’єкти на окупованих або пошкоджених через агресію рф територіях від податку звільнені — якщо внесені до Державного реєстру пошкодженого майна.

Два шляхи оскарження: який обрати

Як пояснює адвокатка Анна Даніель, існує два варіанти.

Перший — адміністративний: подати скаргу до ДПС вищого рівня. Підходить, якщо є очевидна технічна помилка і хочеться вирішити швидко.

Другий — судовий: оскаржити повідомлення-рішення в суді. «Цей шлях ефективний, якщо податкова ігнорує ваші аргументи або сума велика — наприклад, нараховано податок на „розкіш“ разом із пенею», — уточнює адвокатка.

Якщо йдеться про значні суми і ви готові подавати позовну заяву — краще одразу залучати юриста.

Які штрафи нараховуються за прострочення

Якщо пропустити строк сплати, штраф нараховується автоматично:

до 30 днів прострочення — 5% від суми боргу;

— 5% від суми боргу; понад 30 днів — 10% від суми боргу.

Додатково нараховується пеня — за кожен день затримки. «Ключове, що варто запам’ятати: навіть якщо листів не було — перевірте Електронний кабінет. А якщо платіжка вже прийшла і сума здається завеликою — не поспішайте платити, спочатку перевірте правильність нарахування», — підсумувала Анна Даніель.

