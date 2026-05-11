0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінилася вартість оренди квартир у Києві за 10 років (інфографіка)

Нерухомість
1587
Київ
Київ
За останні 10 років оренда квартир у Києві подорожчала у кілька разів. Якщо у 2016 році однокімнатне житло можна було знайти за 3 900 гривень на місяць, то зараз ціни стартують від 10 тис. гривень.
Такі дані оприлюднив сервіс ЛУН, який проаналізував зміни на столичному ринку оренди з 2016 до 2026 року.

Як змінилися ціни на оренду в Києві

Десять років тому найдешевші однокімнатні квартири традиційно здавалися на лівому березі столиці, біля кінцевих станцій метро та у Святошинському районі. Вартість оренди тоді коливалася від 3 900 до 12 000 гривень на місяць.
Як змінилася вартість оренди квартир у Києві за 10 років (інфографіка)
У травні 2026 року ситуація виглядає зовсім інакше. Тепер оренда однокімнатної квартири у Києві коштує від 10 000 до майже 40 000 гривень залежно від району.
Найдоступніше житло зараз можна знайти:
  • у Деснянському районі — у середньому близько 10 тис. грн;
  • у Святошинському та Дніпровському районах — приблизно 13,5 тис. грн.
Найвищі ціни, як і раніше, залишаються у центрі столиці. На Печерську середня вартість оренди вже наблизилася до 39 600 грн на місяць, а у Шевченківському районі — до 30 тис. грн.
За десять років мінімальна вартість оренди у Києві зросла більш ніж удвічі, а у престижних районах — у три-чотири рази.
Як змінилася вартість оренди квартир у Києві за 10 років (інфографіка)

Попит зміщується у передмістя

У 2026 році аналітики вперше додали до дослідження і передмістя Києва. До аналізу включили Ірпінь, Бучу, Бровари, Вишневе, а також Софіївську та Петропавлівську Борщагівку.
Зараз оренда однокімнатної квартири у передмісті коштує в середньому 13 200−15 000 гривень на місяць. У багатьох випадках це вже майже дорівнює цінам у бюджетних районах самої столиці.
Водночас, як ми писали раніше, орендні ставки на будинки у передмісті столиці зросли з 84,7 тис. грн до 95,6 тис. грн.
Читайте також
Аналітики зазначають, що ринок оренди за останні роки суттєво змінився: житло стало значно дорожчим, а дедалі більше людей розглядають передмістя як компроміс між вартістю житла та можливістю жити неподалік Києва.
Раніше ми повідомляли, що середня ціна приватного будинку на вторинному ринку Київської області коливається від $35 500 до $270 000 залежно від району.
За матеріалами:
Ти Київ
Оренда житлаКвартираКиїв
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems