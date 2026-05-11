Як змінилася вартість оренди квартир у Києві за 10 років (інфографіка) Вчора 09:00

За останні 10 років оренда квартир у Києві подорожчала у кілька разів. Якщо у 2016 році однокімнатне житло можна було знайти за 3 900 гривень на місяць, то зараз ціни стартують від 10 тис. гривень.

Такі дані оприлюднив сервіс ЛУН, який проаналізував зміни на столичному ринку оренди з 2016 до 2026 року.

Як змінилися ціни на оренду в Києві

Десять років тому найдешевші однокімнатні квартири традиційно здавалися на лівому березі столиці, біля кінцевих станцій метро та у Святошинському районі. Вартість оренди тоді коливалася від 3 900 до 12 000 гривень на місяць.

У травні 2026 року ситуація виглядає зовсім інакше. Тепер оренда однокімнатної квартири у Києві коштує від 10 000 до майже 40 000 гривень залежно від району.

Найдоступніше житло зараз можна знайти:

у Деснянському районі — у середньому близько 10 тис. грн;

у Святошинському та Дніпровському районах — приблизно 13,5 тис. грн.

Найвищі ціни, як і раніше, залишаються у центрі столиці. На Печерську середня вартість оренди вже наблизилася до 39 600 грн на місяць, а у Шевченківському районі — до 30 тис. грн.

За десять років мінімальна вартість оренди у Києві зросла більш ніж удвічі, а у престижних районах — у три-чотири рази.

Попит зміщується у передмістя

У 2026 році аналітики вперше додали до дослідження і передмістя Києва. До аналізу включили Ірпінь, Бучу, Бровари, Вишневе, а також Софіївську та Петропавлівську Борщагівку.

Зараз оренда однокімнатної квартири у передмісті коштує в середньому 13 200−15 000 гривень на місяць. У багатьох випадках це вже майже дорівнює цінам у бюджетних районах самої столиці.

Водночас, як ми писали раніше, орендні ставки на будинки у передмісті столиці зросли з 84,7 тис. грн до 95,6 тис. грн.

Аналітики зазначають, що ринок оренди за останні роки суттєво змінився: житло стало значно дорожчим, а дедалі більше людей розглядають передмістя як компроміс між вартістю житла та можливістю жити неподалік Києва.

Раніше ми повідомляли , що середня ціна приватного будинку на вторинному ринку Київської області коливається від $35 500 до $270 000 залежно від району.

