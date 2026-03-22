Скільки коштує орендувати будинок у Києві та передмісті
Протягом останнього місяця орендні ставки на приватні будинки у столиці та передмісті зросли значно швидше, ніж на квартири. Лише за лютий середні ціни оренди будинків в Києві зросли на 20%, а в передмісті столиці — майже на 13%. Це пояснюється зростанням попиту орендарів на житло з більшою автономністю та енергонезалежністю.
Про це свідчить аналітика ЛУН.
Як змінилися ціни на оренду будинків у Києві та передмісті
За даними аналітиків, наприкінці минулого року оренда будинку у столиці коштувала на 17 тис. грн дешевше, ніж зараз. Середня вартість оренди автономного житла у Києві зросла з 86,8 тис. грн у грудні 2025 року до 104 тис. грн.
У передмісті столиці орендні ставки на будинки зросли з 84,7 тис. грн до 95,6 тис. грн.
Як зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика, таке ж підвищення попиту на оренду приватних будинків у Києві та області спостерігалося влітку 2024-го, коли були значні літні блекаути.
«Проте не можна сказати, що кияни масово відмовляються від оренди квартир на користь оренди будинків», — додала вона.
Квартири також дорожчають, але повільніше
Порівняно з груднем 2025 року середня вартість оренди квартир теж зросла, проте темпи підвищення цін значно нижчі. Найбільше зросла вартість 2-кімнатних квартир — на 8,3% до 26 тис. грн.
У лютому ціни на оренду квартир були такими:
- 1-кімнатні — 17 тис. грн (+3%);
- 2-кімнатні — 26 тис. грн (+8,3%);
- 3-кімнатні — 43,3 тис. грн (+7,7%).
Оренда будинку в Києві коштує в середньому в 2,5 раза більше, ніж 3-кімнатної квартири. Це пояснюється більшою площею та додатковими перевагами: власним подвір’ям, парковкою та більшою автономністю.
Ціни на квартири в Києві (з ремонтом та без) в березні 2026 року
Finance.ua вже писав, що вартість житла в Києві продовжує зростати. За останні пів року квартири додали в ціні ще 11% у доларах. Але попит на житло все ж лишається обмеженим через військові дії.
Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинці столиці з ремонтом найвища в Печерському районі — від 165 тис. дол. При цьому, якщо таку квартиру брати без ремонту, то ціна падає на 30 тис. дол. (плюс-мінус).
Традиційно найдешевше можна купити квартиру в Деснянському районі столиці — за 48 тис. з ремонтом, та від 37 тис. дол — без ремонту.
Також за темою
Скільки коштує орендувати будинок у Києві та передмісті
Будинок за 1 євро в Європі: скільки насправді доведеться витратити та чи є альтернатива в Україні
Це треба знати про забудовника KAN Development перед купівлею житла
Розпочинається фінансування ваучерів на житло для ВПО
Які зараз ціни на житло у прифронтових областях
Лише 4 категорії українців зможуть приватизувати житло — нові правила