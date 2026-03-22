Скільки коштує орендувати будинок у Києві та передмісті Сьогодні 14:13 — Нерухомість

Оренда будинків в Києві та області дорожчає швидше, ніж оренда квартир, Фото: freepik

Протягом останнього місяця орендні ставки на приватні будинки у столиці та передмісті зросли значно швидше, ніж на квартири. Лише за лютий середні ціни оренди будинків в Києві зросли на 20%, а в передмісті столиці — майже на 13%. Це пояснюється зростанням попиту орендарів на житло з більшою автономністю та енергонезалежністю.

Про це свідчить аналітика ЛУН.

Як змінилися ціни на оренду будинків у Києві та передмісті

За даними аналітиків, наприкінці минулого року оренда будинку у столиці коштувала на 17 тис. грн дешевше, ніж зараз. Середня вартість оренди автономного житла у Києві зросла з 86,8 тис. грн у грудні 2025 року до 104 тис. грн.

Середні ціни оренди будинків у Києві, Інфографіка: ЛУН

У передмісті столиці орендні ставки на будинки зросли з 84,7 тис. грн до 95,6 тис. грн.

Середні ціни оренди будинків у передмісті Києва, Інфографіка: ЛУН

Як зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика, таке ж підвищення попиту на оренду приватних будинків у Києві та області спостерігалося влітку 2024-го, коли були значні літні блекаути.

«Проте не можна сказати, що кияни масово відмовляються від оренди квартир на користь оренди будинків», — додала вона.

Квартири також дорожчають, але повільніше

Порівняно з груднем 2025 року середня вартість оренди квартир теж зросла, проте темпи підвищення цін значно нижчі. Найбільше зросла вартість 2-кімнатних квартир — на 8,3% до 26 тис. грн.

У лютому ціни на оренду квартир були такими:

1-кімнатні — 17 тис. грн (+3%);

2-кімнатні — 26 тис. грн (+8,3%);

3-кімнатні — 43,3 тис. грн (+7,7%).

Оренда будинку в Києві коштує в середньому в 2,5 раза більше, ніж 3-кімнатної квартири. Це пояснюється більшою площею та додатковими перевагами: власним подвір’ям, парковкою та більшою автономністю.

Finance.ua вже писав , що вартість житла в Києві продовжує зростати. За останні пів року квартири додали в ціні ще 11% у доларах. Але попит на житло все ж лишається обмеженим через військові дії.

Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинці столиці з ремонтом найвища в Печерському районі — від 165 тис. дол. При цьому, якщо таку квартиру брати без ремонту, то ціна падає на 30 тис. дол. (плюс-мінус).

Традиційно найдешевше можна купити квартиру в Деснянському районі столиці — за 48 тис. з ремонтом, та від 37 тис. дол — без ремонту.

