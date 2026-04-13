Ціни на оренду в Іспанії будуть зростати: прогноз на 2026 рік
Ринок оренди в Іспанії «залишатиметься напруженим» протягом першої половини 2026 року, очікується, що ціни зростуть від 3% до 6% у річному обчисленні, згідно з прогнозами Solvia.
Про це пише сайт нерухомтості Іспанії idealista.com.
Де найбільше
Найбільше зростання відбудеться в прибережних районах та великих містах, де воно може перевищити 8%.
У звіті «IV Market View» йдеться, що оренда продовжуватиме бути «одним з основних джерел тиску» на ринок житла, оскільки орендна плата зростає практично по всій Іспанії, а в 16 провінціях реєструється двозначне зростання.
Щодо ринку житла, то очікується зростання обсягу угод від 4% до 6% в умовах, коли «макроекономічна та геополітична невизначеність може впливати на прийняття рішень, хоча дефіцит пропозиції та високий попит продовжуватимуть підтримувати активність».
Компанія вказує на «обережний оптимістичний сценарій» у секторі цього року, який характеризується високими рівнями продажів, відновленням іпотечної активності, покращенням нового будівництва та ринком, який «починає демонструвати більш стриману еволюцію» завдяки пропозиції з «хронічним дефіцитом» та «стійким» попитом.
Ціни на житло б’ють рекорди
Середня ціна на житло досягла історичних максимумів за останні три місяці минулого року (2354 євро/квадратний метр, на 2,2% більше, ніж у попередньому кварталі) як у новобудовах (2500 євро), так і у вживаному житлі (2317 євро).
Прогнозується подальше зростання, враховуючи дефіцит житла. Зокрема, оцінюється зростання цін від 6% до 9%, що підкріплюється «стійким попитом, стабільними фінансовими умовами та структурно недостатньою пропозицією», хоча це й розглядається в рамках «більш обережного сценарію».
Водночас пропозиція залишається недостатньою для покриття накопиченого попиту. І хоча вона очікує, що житлове будівництво продовжуватиме зростати, з прогнозованим зростанням від 4% до 9% протягом року, вона не бачить «елементів, здатних структурно виправити дефіцит житла, особливо для нового будівництва», у короткостроковій чи середньостроковій перспективі.
До цього Finance.ua зазначав, що Іспанія вперше посіла перше місце у рейтингу найпривабливіших країн Європи для інвестицій у нерухомість. Про це йдеться в дослідженні, проведеному консалтинговою компанією CBRE. У 2026 році CBRE прогнозує нове зростання інвестицій в Іспанії на 5−10% до 19−21 млрд євро в умовах фінансової стабільності та покращених умов фінансування.
Також жителі Польщі дедалі більше інвестують у нерухомість за кордоном. Іспанія є одним із найпривабливіших напрямків. У 2025 році громадяни Польщі придбали в Іспанії 4136. Поляки займають 8-ме місце серед іноземців, які придбали нерухомість і Іспанії (4,26% у 2025 році).
