Оренда житла в Іспанії: що треба знати

Ціни на житло і оренду в Іспанії зростають з року в рік. Причина зростання цін: обмежена пропозиція, активний інтерес з боку іноземних покупців та високий попит у великих містах і курортних містечках.

Нагадаємо, ціни в Іспанії змінюються залежно від міста та місцевості, де хочуть орендувати або купити житло.

Мадрид залишається одним із найдорожчих міст країни. Тут ціна на квартиру — від 1000 євро. Орендувати кімнату можна від 600 євро.

Суттєво зекономити можна в інших регіонах (окрім тих, що знаходяться на березі Середземного моря та Атлантики). Бо ціна оренди там також висока. Нагадаємо, раніше ми писали , скільки коштує життя влітку на побережжі Середземного моря в Торев’єсі.

Експерти очікують, що у 2026 році ціни на житло продовжать зростати, хоча темпи можуть стати помірнішими.

Отож, щоб зняти квартиру, знадобляться такі документи:

NIE;

робочий контракт;

виписка про доходи.

Без цих документів власники можуть вам відмовити. Хоча є варіант — вони можуть попросити оплату наперед за 6 — 12 місяців, а це суттєва сума (якщо брати до уваги, що, в основному, ціни на оренду стартують від 1000 євро).

За що треба платити

Комуналка — вода, світло — може коштувати від 80 до 150 євро. Але в зимовий сезон, беручи до уваги, що в цій країні немає опалення та батарей, обігрів приміщення взимку може обійтися від 150 — до 300 євро, залежно від квадратури.

Інтернет — від 25 — 60 євро на місяць.

В деяких випадках треба буде платити за обслуговування будинку, це залежить від типу житла.

За прогнозами експертів, ціни на житло продовжать зростати, адже основні чинники зростання залишаються. Обмежена пропозиція, активний інтерес з боку іноземців та високий попит у великих містах і курортних регіонах сприяє цьому.

