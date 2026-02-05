Оренда житла в Іспанії: що треба знати
Ціни на житло і оренду в Іспанії зростають з року в рік. Причина зростання цін: обмежена пропозиція, активний інтерес з боку іноземних покупців та високий попит у великих містах і курортних містечках.
Нагадаємо, ціни в Іспанії змінюються залежно від міста та місцевості, де хочуть орендувати або купити житло.
Мадрид залишається одним із найдорожчих міст країни. Тут ціна на квартиру — від 1000 євро. Орендувати кімнату можна від 600 євро.
Суттєво зекономити можна в інших регіонах (окрім тих, що знаходяться на березі Середземного моря та Атлантики). Бо ціна оренди там також висока. Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує життя влітку на побережжі Середземного моря в Торев’єсі.
Експерти очікують, що у 2026 році ціни на житло продовжать зростати, хоча темпи можуть стати помірнішими.
Отож, щоб зняти квартиру, знадобляться такі документи:
- NIE;
- робочий контракт;
- виписка про доходи.
Без цих документів власники можуть вам відмовити. Хоча є варіант — вони можуть попросити оплату наперед за 6 — 12 місяців, а це суттєва сума (якщо брати до уваги, що, в основному, ціни на оренду стартують від 1000 євро).
За що треба платити
Комуналка — вода, світло — може коштувати від 80 до 150 євро. Але в зимовий сезон, беручи до уваги, що в цій країні немає опалення та батарей, обігрів приміщення взимку може обійтися від 150 — до 300 євро, залежно від квадратури.
Інтернет — від 25 — 60 євро на місяць.
В деяких випадках треба буде платити за обслуговування будинку, це залежить від типу житла.
За прогнозами експертів, ціни на житло продовжать зростати, адже основні чинники зростання залишаються. Обмежена пропозиція, активний інтерес з боку іноземців та високий попит у великих містах і курортних регіонах сприяє цьому.
Нагадаємо, в Іспанії з січня 2026 року набуло чинності нове міграційне законодавство.
Також експерти назвали шість найтепліших місць в Іспанії, куди можна вирушити на відпочинок взимку.
