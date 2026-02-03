Квартири в Києві дорожчають: ціни на вторинці зросли на чверть Сьогодні 14:07 — Нерухомість

Столична житлова нерухомість зростає у ціні, попри блекаути та воєнні ризики

Ринок житла в столиці продовжує дорожчати. Найпомітніша динаміка — на вторинному ринку, де ціни зростають як у гривні, так і в доларі.

Про це свідчить статистика M2bomber

Ціни в Києві

Станом на початок лютого середні показники вартості житла у столиці виглядають так:

новобудови — 1349 дол США/м²;

вторинний ринок — 1774 дол США/м²;

оренда двокімнатної квартири — 24 000 грн на місяць.

Вторинний ринок зростає у ціні

За останні 12 місяців ціна квадратного метра на вторинному ринку столиці в гривні зросла на чверть — з 61 160 до 76 490 грн/м².

У доларах зростання також суттєве — +20,93%, з 1467 до 1774 дол. США/м².

За останні 6 місяців:

у гривні ціна підскочила до 76 490 грн/м² (+21,87%);

у доларах — до 1774 дол США/м² (17,87%).

І навіть у динаміці за один місяць зростання теж було відчутним:

у гривні — з 71 748 до 76 490 грн/м² (+6,61%);

у доларах — з 1686 до 1774 дол. США/м² (+5,22%).

Скільки коштує квадрат у районах Києва

Ціни суттєво відрізняються залежно від району. Найдорожче житло — традиційно, у центральних локаціях.

Печерський район — 112 682 грн/м²;

Подільський — 99 299 грн/м²;

Оболонський — 90 288 грн/м²;

Шевченківський — 82 723 грн/м²;

Солом’янський — 82 168 грн/м²;

Голосіївський — 72 645 грн/м²;

Дніпровський — 68 979 грн/м²

Дарницький — 63 973 грн/м²;

Деснянський — 52 410 грн/м²;

Святошинський — 48 278 грн/м².

Середня ціна по Києву — 76 490 грн/м² (або 1 774 дол. США).

Що це означає для ринку

Дані показують чітку тенденцію: попит на вторинне житло в столиці зростає швидше, ніж рік тому, а темпи подорожчання прискорюються. Навіть короткий місячний зріз демонструє суттєвий рух цін, навіть попри блекаути та воєнні ризики у столиці.

