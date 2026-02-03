0 800 307 555
Квартири в Києві дорожчають: ціни на вторинці зросли на чверть

Нерухомість
Столична житлова нерухомість зростає у ціні, попри блекаути та воєнні ризики
Ринок житла в столиці продовжує дорожчати. Найпомітніша динаміка — на вторинному ринку, де ціни зростають як у гривні, так і в доларі.
Про це свідчить статистика M2bomber.

Ціни в Києві

Станом на початок лютого середні показники вартості житла у столиці виглядають так:
  • новобудови — 1349 дол США/м²;
  • вторинний ринок — 1774 дол США/м²;
  • оренда двокімнатної квартири — 24 000 грн на місяць.

Вторинний ринок зростає у ціні

За останні 12 місяців ціна квадратного метра на вторинному ринку столиці в гривні зросла на чверть — з 61 160 до 76 490 грн/м².
У доларах зростання також суттєве — +20,93%, з 1467 до 1774 дол. США/м².
За останні 6 місяців:
  • у гривні ціна підскочила до 76 490 грн/м² (+21,87%);
  • у доларах — до 1774 дол США/м² (17,87%).
І навіть у динаміці за один місяць зростання теж було відчутним:
  • у гривні — з 71 748 до 76 490 грн/м² (+6,61%);
  • у доларах — з 1686 до 1774 дол. США/м² (+5,22%).

Скільки коштує квадрат у районах Києва

Ціни суттєво відрізняються залежно від району. Найдорожче житло — традиційно, у центральних локаціях.
  • Печерський район — 112 682 грн/м²;
  • Подільський — 99 299 грн/м²;
  • Оболонський — 90 288 грн/м²;
  • Шевченківський — 82 723 грн/м²;
  • Солом’янський — 82 168 грн/м²;
  • Голосіївський — 72 645 грн/м²;
  • Дніпровський — 68 979 грн/м²
  • Дарницький — 63 973 грн/м²;
  • Деснянський — 52 410 грн/м²;
  • Святошинський — 48 278 грн/м².
Середня ціна по Києву — 76 490 грн/м² (або 1 774 дол. США).

Що це означає для ринку

Дані показують чітку тенденцію: попит на вторинне житло в столиці зростає швидше, ніж рік тому, а темпи подорожчання прискорюються. Навіть короткий місячний зріз демонструє суттєвий рух цін, навіть попри блекаути та воєнні ризики у столиці.
Раніше ми повідомляли, як зібрати на перший внесок на квартиру за 5 років.
Світлана Вишковська
Редактор
