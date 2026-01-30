0 800 307 555
укр
Київ чи передмістя — де ціни на нові квартири зростають швидше

Нерухомість
65
Передмістя перестає бути лише дешевим «спальним поясом» - про це свідчить зростання цін на житло
За рік первинний ринок житла Києва та передмістя демонстрував різну динаміку цін. Хоча столичні новобудови дорожчали повільніше, саме передмістя показало значно вищі темпи зростання. Ба більше, передмістя перестає бути «спальним поясом» і все частіше сприймається як повноцінна альтернатива житлу у столиці.
Про це повідомляє ЛУН.

Квартири на первинці — Київ VS передмістя

За даними ЛУН Статистика, на початку січня 2026 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва становила 55,4 тис. грн. За рік ціна зросла майже на 4%, адже ще на початку 2025 року квадратний метр на столичній первинці коштував у середньому 53,3 тис. грн.
У передмісті столиці ціни на первинному ринку зростали значно швидше. Станом на початок 2026 року середня вартість квадратного метра тут становить 36,8 тис. грн, що майже на третину дешевше, ніж у Києві. Водночас за рік ціна зросла на 14%. На початку 2025 року середня вартість «квадрата» в передмісті становила 32,3 тис. грн.
«Зауважимо, що в абсолютних числах новобудови в передмісті подорожчали майже вдвічі більше, ніж в столиці. В області квадратний метр за рік додав 4,5 тис. грн, а в столиці — лише 2,1 тис. грн», — коментують у ЛУН.

Які сегменти зростали найшвидше

У Києві основним драйвером зростання середньої ціни стали проєкти комфорт-класу. За рік квадратний метр у цьому сегменті подорожчав майже на 14% — з 43 тис. грн до 48,9 тис. грн.
У передмісті найбільше зростання зафіксували в бізнес-класі. Середня ціна квадратного метра тут збільшилася майже на 20% — з 35,5 тис. грн до 42,4 тис. грн.
Що означає така динаміка для ринку

За словами керівниці ЛУН Статистика Людмили Кірюхіної, ці показники свідчать про структурні зміни на первинному ринку столичного регіону.
  • По-перше, попит і інвестиційна активність поступово зміщуються з Києва до області, що відображається у темпах зростання цін.
  • По-друге, передмістя перестає бути лише дешевим «спальним поясом» і дедалі частіше розглядається як повноцінна альтернатива столиці. Це підтверджує і той факт, що у Києві ціни зростали насамперед у комфорт-класі, тоді як у передмісті — у бізнес-сегменті.
Раніше Finance.ua повідомляв, що за 1-кімнатну квартиру на вторинці у Києві зараз доведеться вдддати від 68 тис. доларів.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомістьКвартираНерухомістьІнвестиції в нерухомість
