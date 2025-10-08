Що треба знати перед поїздкою до Іспанії: ТОП-16 порад Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Що треба знати перед поїздкою до Іспанії: ТОП-16 порад

Ваша поїздка до Іспанії може стати дуже гарною, якщо ви сплануєте її заздалегідь та будете дотримуватися деяких корисних порад.

Про це написала Наталія Діаз, яка дала деякі слушні поради перед поїздкою сюди, повідомляє lonelyplanet.

1. Візьміть із собою теплий одяг

Хоча Іспанія славиться своїм блакитним небом і сонячними пляжами, насправді в ній більше холодних сезонів року, ніж теплих: рання весна (з березня по травень), осінь (з вересня по листопад) і зима (з грудня по лютий).

Регіони на півночі Іспанії, такі як Країна Басків, Астурія та Галісія, мають прохолодніші температури порівняно з рештою країни.

2. Безготівковий розрахунок

Основні туристичні центри, такі як Мадрид, Барселона, Сан-Себастьян та Ібіца, зазвичай зручні для використання кредитних карток. Фактично, ви можете цілими днями обходитися безготівковим способом та без проблем оплачувати їжу, напої, таксі та автобусні квитки, використовуючи кредитну або дебетову картку.

Якщо ви берете з собою готівку, переконайтеся, що у вас є монети. Деякі заклади, водії автобусів і таксі, особливо в ранкові зміни, зазвичай не мають решти для великих купюр.

3. Час для відвідування Мадрида

Двічі подумайте, перш ніж відвідувати Мадрид у серпні. Більшість закладів іспанської столиці закриваються, і адрільські мешканці зазвичай прямують на пляжі, щоб втекти від жорстокої серпневої спеки.

Читайте також Скільки коштує отримати водійські права в Іспанії у 2025 році

4. Їсти пізно

Будьте готові до пізнього часу іспанських обідів. Багато туристів, які вперше приїжджають до Іспанії, зрештою голодують, чекаючи на відкриття ресторанів. Більшість ресторанів працюють на обід з 13:00 до 16:00, а на вечерю з 20:00 до 1:00. Багато закладів також закриваються по понеділках.

5. Замовлення напоїв

Сангрія, популярний напій серед туристів, зазвичай подається в глечиках, призначених для спільного вживання, а не келихами. Натомість спробуйте замовити місцевий улюблений напій, схожий на сангрію, tinto de verano, суміш червоного вина та лимонної содової.

6. Чайові не обов’язкові

У європейських країнах загалом немає культури чайових. Але, звичайно, вони дуже цінуються, особливо якщо вам сподобалося гарне обслуговування.

Читайте також Скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку

7. Не їжте на ходу

Їжа — це одвічне задоволення. Потрібно насолоджуватися не поспішаючи. Тому дуже рідко можна побачити іспанців, які кусають бутерброди або жують картоплю фрі, гуляючи вулицею чи їздячи громадським транспортом.

8. Обіди з фіксованою ціною

Замовляйте щоденне меню (menu del día) на обід у будні. Скористайтеся прикладом місцевих жителів і попросіть меню з фіксованою ціною (від 8 до 17 євро), яке включає три страви з десертом, напоями, хлібом та кавою.

Читайте також Житлова криза в Іспанії погіршується: чому так

9. Їжте пізно, залишайтеся пізно

Знайдіть час для собремеси — тривалого спілкування після їжі. Це ознака товариської іспанської культури, яка полягає в тому, щоб продовжувати розмови далеко за межі їжі, щоб мати змогу насолоджуватися товариством одне одного якомога довше, зазвичай за напоями.

10. Слідкуйте за своїми речами

Будьте пильними до кишенькових злодіїв і тримайте свої речі поруч. Кишенькові злодії, на жаль, поширені в районах Іспанії з високим рівнем туристичного потоку.

11. Вода з-під крана

Пийте воду з-під крана. Іспанська вода з-під крана, або «agua de grifo», безпечна для пиття, хоча її смак відрізняється залежно від регіону.

2. Номер телефону для екстрених випадків

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 112. Ви можете зв’язатися за цим номером у разі будь-якої надзвичайної ситуації в Іспанії, навіть без іспанської SIM-картки у вашому мобільному телефоні. Вас з’єднають з потрібною екстреною службою через багатомовних операторів. Щоб зв’язатися з Національною поліцією Іспанії, наберіть 091.

13. Одягайтеся відповідно

Обирайте стильний повсякденний одяг та уникайте надто повсякденного одягу, такого як спортивний, пляжний одяг або надмірно відвертий одяг у місті.

14. Знання іспанської мови

Як і в будь-якому іншому місці призначення, знання основних місцевих фраз дуже допоможе. Хоча у великих, туристичних містах можна розмовляти англійською, зовсім інша справа, коли ви відвідуєте менші, менш відомі міста поза туристичним радаром.

Читайте також Нові правила оренди квартир в Іспанії з квітня 2025 року

15. Знайте, що вважається ввічливим

Вітайтеся з людьми, навіть незнайомцями. Зазвичай вітаються з людьми в ліфтах, магазинах та в коридорах.

16. Не йдіть, не попрощавшись

Зазвичай не схвалюється йти з заходу, не повідомивши господаря. Однак будьте готові до довгого, затяжного прощання — іспанці — дуже товариські люди, які люблять затягнуті розмови, що призводять до тривалих і часто багатоетапних прощань.

Раніше ми писали , скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку. Витрати на місяць залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів. Наприклад, у великих містах: Барселоні, Мадриді та Валенсії розцінки на житло будуть набагато вищі, ніж у селах на півночі та всередині країни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.