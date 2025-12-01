Що робити, якщо завершується строк дії ID-картки Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Що робити, якщо завершується строк дії ID-картки

У разі завершення строку дії паспорта у формі ID-картки документи для його обміну можна подати протягом 1 місяця до дати завершення чинності документа. Паспорт, який підлягає обміну, повертають власнику після прийому документів, а потім необхідно обов’язково передати його під час отримання нового паспорта.

Про це повідомляє Міграційна служба Дніпропетровської області.

Якщо паспорт потрібно обміняти через втрату, пошкодження, зміну даних або зміну зовнішності, документи слід подати протягом 1 місяця з дня виникнення відповідної обставини.

Якщо власник паспорта зразка 1994 року не вклеїв фотокартку після досягнення 25 або 45 років, необхідно вклеїти фотокартку або подати документи на обмін паспорта протягом 30 днів з дня настання відповідного віку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua повідомляв , що Верховна Рада ухвалила проєкт постанови № 13369, відповідно до якої всі записи у паспорті громадянина України у вигляді паспортної книжечки здійснюються лише державною мовою.

Раніше положення про паспорт передбачало, що дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце народження тощо) вносяться українською мовою та дублюються російською на другій сторінці.

