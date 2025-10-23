Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів у вигляді книжечки
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови № 13369, відповідно до якої всі записи у паспорті громадянина України у вигляді паспортної книжечки здійснюються лише державною мовою.
Що змінилося
Тепер до паспорта громадянина України у вигляді книжечки записи вноситимуться лише українською.
Раніше положення про паспорт передбачало, що дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце народження тощо) вносяться українською мовою та дублюються російською на другій сторінці.
Нагадаємо, у 2016 році до Закону України № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр» були внесені зміни, які визначили, що паспорт громадянина України виготовляється у формі ID-картки.
Того ж року в Україні почали видавати біометричні паспорти у вигляді картки. Останню партію паспортів-книжечок виготовили ще у 2014 році. Після запуску нових документів Поліграфкомбінат «Україна» знищив технологічні форми та оснастку для виготовлення книжечок зразка 1994 року.
Нині такі паспорти оформлюють лише за рішенням суду, що набрало чинності, і лише із залишків старих бланків.
Тому ухвалені зміни стосуються виключно записів, які вносяться до паспортів-книжечок державною мовою.
Вартість оформлення окремих біометричних документів змінився з 1 січня 2025 року:
- паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 грн;
- посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн;
- посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.
