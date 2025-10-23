0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів у вигляді книжечки

216
Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів у вигляді книжечки
Рада ухвалила зміни до оформлення паспортів у вигляді книжечки
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови № 13369, відповідно до якої всі записи у паспорті громадянина України у вигляді паспортної книжечки здійснюються лише державною мовою.

Що змінилося

Тепер до паспорта громадянина України у вигляді книжечки записи вноситимуться лише українською.
Раніше положення про паспорт передбачало, що дані (прізвище, ім’я, по батькові, місце народження тощо) вносяться українською мовою та дублюються російською на другій сторінці.
Читайте також
Нагадаємо, у 2016 році до Закону України № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр» були внесені зміни, які визначили, що паспорт громадянина України виготовляється у формі ID-картки.
Того ж року в Україні почали видавати біометричні паспорти у вигляді картки. Останню партію паспортів-книжечок виготовили ще у 2014 році. Після запуску нових документів Поліграфкомбінат «Україна» знищив технологічні форми та оснастку для виготовлення книжечок зразка 1994 року.
Нині такі паспорти оформлюють лише за рішенням суду, що набрало чинності, і лише із залишків старих бланків.
Читайте також
Тому ухвалені зміни стосуються виключно записів, які вносяться до паспортів-книжечок державною мовою.
Вартість оформлення окремих біометричних документів змінився з 1 січня 2025 року:
  • паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;
  • паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;
  • паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 грн;
  • посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн;
  • посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems