Україна не змушує здавати український паспорт: що відомо про множинне громадянство — Finance.ua
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Україна не змушує здавати український паспорт: що відомо про множинне громадянство

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Україна не змушує здавати український паспорт: що відомо про множинне громадянство
Україна не змушує здавати український паспорт: що відомо про множинне громадянство
Закон про множинне громадянство, який ухвалила Верховна Рада, має врегулювати відносини з українцями, що перебувають за кордоном.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна.
Як зазначив Стефанчук, рамковий закон дає дуже потужний сигнал усім громадянам України, які зараз знаходяться за межами України: «Україна не відвертається від своїх громадян».
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«Україна не змушує вас здавати український паспорт і брати інший, у відносинах з Україною ви назавжди будете громадянами України. І ми чекаємо вас після завершення цієї страшної війни», — зазначив він.
Стефанчук повідомив про потребу в громадянах, щоб відбудувати Україну.
«Для того, щоб Україна могла воскреснути після цієї страшної навали з боку російської федерації. Тому що, на відміну від росіян, які сьогодні святкують один мільйон своїх вбитих, поранених і так далі, українці боряться і переживають за кожного громадянина України», — сказав він.
Спікер парламенту нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, «що ми ніколи не будемо своїх громадян як дрова в піч війни кидати».
«Це дуже правильно. Це інша філософія, розумієте? Це абсолютно інше ставлення до людини як найвищої соціальної цінності. І тому мені здається, що це те, що ще раз підкреслює, що ми з ними (росіянами. — Ред.) різні. Ми знаходимося на різних краях цивілізаційної прірви», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, Верховна Рада 18 червня підтримала в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про подвійне громадянство. Кабмін надалі затвердить перелік країн, з якими дозволено множинне громадянство;
  • в уряді опублікували роз’яснення до законопроєкту № 11469 про множинне громадянство і заявили, що документ стане одним із інструментів, який допоможе зберегти майбутнє нації;
  • цікаво, що, за опитуванням, восени 2021 року 48% українців узагалі не підтримували ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні. Водночас 24% висловлювалися за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.
За матеріалами:
РБК-Україна
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