В уряді роз’яснили, що передбачатиме закон про множинне громадянство — Finance.ua

В уряді роз’яснили, що передбачатиме закон про множинне громадянство Сьогодні 09:45

В уряді роз’яснили, що передбачатиме закон про множинне громадянство

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов опублікував роз’яснення до законопроєкту № 11469 про множинне громадянство і заявив, що документ стане одним із інструментів, який допоможе зберегти майбутнє нації.

Про це він написав у Фейсбуці

«Україна потребує впровадження інституту множинного громадянства. Це про відновлення та збереження зв’язку з українцями по світу, а також — один із інструментів, який допоможе зберегти майбутнє нації», — підкреслив він.

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В інфографіці від міністерства зазначається, що для громадян України майбутній закон передбачає легалізацію в разі наявного іноземного громадянства, а також офіційне право отримати іноземне громадянство, не відмовляючись від свого.

Для громадян інших країн проєкт закону містить норми про набуття громадянства України за етнічним походженням за скороченою процедурою, право набуття громадянства України іноземцями за новою процедурою, право набуття українського громадянства за скороченою процедурою у випадку проходження військової служби в Україні.

«Особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише громадянином України», — наголошується у роз’ясненні.

Також Міннац’єдності спростувало низку міфів про законопроєкт. У відомстві наголошують, що він не скасовує вимог щодо знання української мови, історії та Конституції. Водночас множинне громадянство дозволене за чітко встановленими правилами. Для держслужбовців та суддів множинне громадянство заборонене і надалі. Також закон не змінює чинного земельного законодавства.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 грудня 2024 року ухвалила за основу законопроєкт № 11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Ініціатором законопроєкту є Президент Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що ухвалення закону про множинне громадянство сприятиме поверненню українців, які виїхали за кордон під час війни і раніше.

Укрінформ За матеріалами:

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