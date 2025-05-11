Закон про множинне громадянство обіцяють підготувати до кінця року — Finance.ua

Закон про множинне громадянство обіцяють підготувати до кінця року Сьогодні 09:07

Закон про множинне громадянство обіцяють підготувати до кінця року

Закон про множинне громадянство буде повністю готовим до кінця цього року.

Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтервʼю La Repubblica.

Які права матимуть українці

Як зазначив міністр, можливість мати подвійне громадянство об’єднає всіх українців удома й за кордоном.

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Після його ухвалення українці з двома паспортами матимуть ті самі права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема й право голосу.

«Ми не хочемо нікого змушувати повертатися, але наша мета — об’єднати всіх українців вдома та за кордоном. Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. Вони матимуть ті ж права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема право голосу», — каже він.

Водночас Чернишов не зміг точно відповісти, чи зможуть українці з подвійним громадянством проголосувати на наступних президентських виборах.

«Для того, щоб розібратися з документами, знадобиться багато часу, треба буде пройти процедуру й довести, що вони проживали в Україні», — заявив міністр.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.

Володимир Зеленський заявляв , прийняття закону про множинне громадянство стане ключовим кроком для сприяння поверненню українців на батьківщину.

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