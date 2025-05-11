Закон про множинне громадянство обіцяють підготувати до кінця року — Finance.ua
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Закон про множинне громадянство обіцяють підготувати до кінця року

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Закон про множинне громадянство обіцяють підготувати до кінця року
Закон про множинне громадянство обіцяють підготувати до кінця року
Закон про множинне громадянство буде повністю готовим до кінця цього року.
Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтервʼю La Repubblica.

Які права матимуть українці

Як зазначив міністр, можливість мати подвійне громадянство об’єднає всіх українців удома й за кордоном.
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Після його ухвалення українці з двома паспортами матимуть ті самі права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема й право голосу.
«Ми не хочемо нікого змушувати повертатися, але наша мета — об’єднати всіх українців вдома та за кордоном. Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. Вони матимуть ті ж права, що й ті, хто залишився в Україні, зокрема право голосу», — каже він.
Водночас Чернишов не зміг точно відповісти, чи зможуть українці з подвійним громадянством проголосувати на наступних президентських виборах.
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«Для того, щоб розібратися з документами, знадобиться багато часу, треба буде пройти процедуру й довести, що вони проживали в Україні», — заявив міністр.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.
Володимир Зеленський заявляв, прийняття закону про множинне громадянство стане ключовим кроком для сприяння поверненню українців на батьківщину.
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