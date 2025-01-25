Зеленський переконаний, множинне громадянство сприятиме поверненню українців — Finance.ua

Зеленський переконаний, множинне громадянство сприятиме поверненню українців Сьогодні 12:39 — Казна та Політика

Зеленський переконаний, множинне громадянство сприятиме поверненню українців

Прийняття закону про множинне громадянство стане ключовим кроком для сприяння поверненню українців на батьківщину.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з науковцями, студентами та учнями в рамках Першого національного форуму талановитої молоді.

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Президент переконаний, що закон сприятиме поверненню українців, які залишили країну через війну чи інші обставини.

«У першому читанні проголосований закон про множинне громадянство. Думаю, він дуже важливий, щоб люди, які виїхали в час війни, або навіть до цього, повернулися», — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, цей закон дозволить громадянам, які отримали документи інших країн, знову інтегруватися в українське суспільство.

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Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.

До другого читання мають бути враховані низка пропозицій і зауважень, зокрема Світового Конгресу Українців. Крім того, депутати відправили законопроєкт про подвійне громадянство на розгляд Конституційного Суду України.

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