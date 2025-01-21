Зростає кількість ізраїльтян, які претендують на польське громадянство — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростає кількість ізраїльтян, які претендують на польське громадянство

Особисті фінанси
103
Зростає кількість ізраїльтян, які претендують на польське громадянство
Зростає кількість ізраїльтян, які претендують на польське громадянство
Кількість громадян Ізраїлю, які претендують на отримання польського громадянства, останнім часом значно зросла. Лише у 2024 році, до кінця четвертого кварталу, кількість ізраїльтян, які подали заявки на польське громадянство, зросла до 8 тисяч із 4 тисяч, зареєстрованих у 2022 році.
Про це повідомляє Schengen.News.
Отримання польського громадянства разом із можливістю отримання паспорта ЄС вважається гарантією на випадок потенційної кризи, йдеться у звіті Gazeta Wyborcza.
Читайте також
У зв’язку з цим Пьотр Цибула, який спеціалізується на підтвердженні польського громадянства, сказав Gazeta Wyborcza, що мотивація ізраїльських заявників не лише практична, але також є результатом відчуття загрози.
«Це часто літні люди, які пережили такі травми, як Голокост. Вони хочуть отримати паспорт як „план Б“ в умовах політичної невизначеності», — пояснює Цибула.
Інтерес ізраїльтян до отримання польського паспорта зріс після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року.
Читайте також
Збільшення кількості заяв також призводить до труднощів у обробці заяв, оскільки чиновники не встигають за їх обробкою; тому час очікування подовжено до 13−18 місяців.
Однак не кожен заявник отримує польський паспорт, незважаючи на стрімке зростання кількості заяв на отримання громадянства. Згідно зі звітом Wprost, у 2023 році із 21 000 поданих заявок 15 800 були схвалені.
Читайте також

Паспорт поляка дає безвізовий доступ до понад 100 країн

Зростання інтересу до отримання польського паспорта також пов’язане з кількома перевагами, які надає цей паспорт.
Відповідно до Індексу паспортів VisaGuide. World, який рейтингує паспорти 199 країн, з точки зору сили їхніх паспортів, враховуючи кілька факторів, Польща поміщена на 21 місце.
З балом 89,71 ті, хто отримав паспорт Польщі, мають право подорожувати без віз загалом до 101 країни та без паспорта до 43 країн.
Читайте також
Згідно з Passport Index, власники польських паспортів підлягають візовому режиму, коли планують подорожувати до 18 країн.
Паспорт, виданий владою Польщі, також дає його власникам доступ до ЄС і можливість вільно подорожувати та працювати в країнах блоку.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.