Зростає кількість ізраїльтян, які претендують на польське громадянство — Finance.ua

Зростає кількість ізраїльтян, які претендують на польське громадянство Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

Зростає кількість ізраїльтян, які претендують на польське громадянство

Кількість громадян Ізраїлю, які претендують на отримання польського громадянства, останнім часом значно зросла. Лише у 2024 році, до кінця четвертого кварталу, кількість ізраїльтян, які подали заявки на польське громадянство, зросла до 8 тисяч із 4 тисяч, зареєстрованих у 2022 році.

Про це повідомляє Schengen.News

Отримання польського громадянства разом із можливістю отримання паспорта ЄС вважається гарантією на випадок потенційної кризи, йдеться у звіті Gazeta Wyborcza.

Читайте також Польща прискорить переговори щодо вступу України до ЄС — Туск

У зв’язку з цим Пьотр Цибула, який спеціалізується на підтвердженні польського громадянства, сказав Gazeta Wyborcza, що мотивація ізраїльських заявників не лише практична, але також є результатом відчуття загрози.

«Це часто літні люди, які пережили такі травми, як Голокост. Вони хочуть отримати паспорт як „план Б“ в умовах політичної невизначеності», — пояснює Цибула.

Інтерес ізраїльтян до отримання польського паспорта зріс після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року.

Читайте також ЄС анонсував нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль

Збільшення кількості заяв також призводить до труднощів у обробці заяв, оскільки чиновники не встигають за їх обробкою; тому час очікування подовжено до 13−18 місяців.

Однак не кожен заявник отримує польський паспорт, незважаючи на стрімке зростання кількості заяв на отримання громадянства. Згідно зі звітом Wprost, у 2023 році із 21 000 поданих заявок 15 800 були схвалені.

Читайте також Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні

Паспорт поляка дає безвізовий доступ до понад 100 країн

Зростання інтересу до отримання польського паспорта також пов’язане з кількома перевагами, які надає цей паспорт.

Польща поміщена на 21 місце. Відповідно до Індексу паспортів VisaGuide. World , який рейтингує паспорти 199 країн, з точки зору сили їхніх паспортів, враховуючи кілька факторів,

З балом 89,71 ті, хто отримав паспорт Польщі, мають право подорожувати без віз загалом до 101 країни та без паспорта до 43 країн.

Читайте також У Польщі заявили, що готові прийняти взимку хвилю біженців з України

Згідно з Passport Index, власники польських паспортів підлягають візовому режиму, коли планують подорожувати до 18 країн.

Паспорт, виданий владою Польщі, також дає його власникам доступ до ЄС і можливість вільно подорожувати та працювати в країнах блоку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.