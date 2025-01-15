Польща прискорить переговори щодо вступу України до ЄС — Туск — Finance.ua
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Польща прискорить переговори щодо вступу України до ЄС — Туск

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Польща прискорить переговори щодо вступу України до ЄС — Туск
Польща прискорить переговори щодо вступу України до ЄС — Туск
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск працюватиме над прискоренням процесу вступу України до Євросоюзу під час польського головування у Раді ЄС.
Ппро це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві 15 січня. Польща головуватиме в Євросоюзі до 30 червня.
За словами Туска, він разом із Зеленським обговорив шлях України до Європейського Союзу.
«Польське головування дасть змогу вийти з глухого кута, який був очевидний в останні місяці. Ми працюватимемо спільно з Україною і нашими європейськими партнерами, щоб пришвидшити процес вступу до ЄС», — сказав він.
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Туск додав, що незалежна й суверенна Україна є умовою безпеки Польщі та всієї Європи.
Нагадаємо, Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії. Лідери країн ЄС підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові на саміті Європейської ради 23 червня 2022-го.
25 червня 2024 року у Люксембурзі пройшла перша міжурядова конференція Україна-ЄС, що означає офіційний старт переговорів про вступ. Щоб вступити до ЄС, Україна має адаптувати законодавство за 35 розділами, які відповідають сферам європейського права.
Згідно із дослідженням КМІС, 90% українців хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО. Такі дані свідчать про абсолютну прихильність українців до європейської і євроатлантичної інтеграції. Також ЄС довіряють 46% респондентів (не довіряють — 19%), а НАТО довіряють 43% (не довіряють — 25%). Тобто ці союзи користуються скоріше довірою (баланс довіри-недовіри є позитивним), проте не переважною.
За матеріалами:
Forbes.ua
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