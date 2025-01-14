Україна домовляється про спільний контроль на кордонах з ЄС, — Шмигаль — Finance.ua
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Україна домовляється про спільний контроль на кордонах з ЄС, — Шмигаль

Фінтех і Картки
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Україна планує запровадити спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Першою країною, з якою може бути підписана угода, стане Польща.
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.
«Ми продовжуємо перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з ЄС. Очікуємо на перші результати вже цього року», — сказав прем’єр.
За його словами, зараз Єврокомісія оцінює потенційну угоду Україну з Польщею. Після узгодження технічних питань можна буде використати цю напрацьовану модель для інших сусідів — членів ЄС.
Шмигаль повідомив про плани розширювати систему єЧерга. «За більш ніж 2 роки маємо майже 1,6 млн перетинів кордону за допомогою цієї системи. Щодня тисячі вантажівок та автобусів користуються системою, що зменшує час їх перебування на кордоні», — розповів він.
Також запланована подальша модернізація пунктів пропуску. «Торік була схвалена Стратегія з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року. Вона передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше 6 нових», — сказав прем’єр.
За матеріалами:
РБК-Україна
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