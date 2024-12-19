У Польщі заявили, що готові прийняти взимку хвилю біженців з України — Finance.ua

У Польщі заявили, що готові прийняти взимку хвилю біженців з України Сьогодні 17:40 — Світ

У Польщі заявили, що готові прийняти взимку хвилю біженців з України

Польща готова прийняти у зимовий період чергову хвилю біженців з України.

Про це під час Форуму стійкості Варшава — Київ у четвер у польській столиці заявив заступник глави МВС Польщі Вєслав Леснякевич.

Як зазначив заступник міністра, Варшава «здійснює системні дії щодо підготовки країни до прийому чергової хвилі біженців» (з України. — Ред.).

Він визнав, що у 2022 році державна система в Польщі не була повністю готовою до прийому великої кількості українських біженців, але тоді значну роль в цьому питанні відіграли звичайні громадяни країни, органи місцевого самоврядування, які приймали і допомагали приймати українських біженців і розміщувати їх.

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«Зараз ми покращуємо свої плани, готуємося до можливості появи чергової хвилі біженців. Вона не виключена, адже йде зима», — підкреслив заступник глави МВС, додаючи, що в Україні у значні мірі знищена критична інфраструктура, люди дуже часто позбавлені води, світла та інших базових побутових зручностей.

За його словами, станом на сьогодні польська державна адміністрація «вже готова приймати біженців» і «має місця для прийому українців, які хотіли би знайти тимчасовий притулок».

Заступник глави МВС Польщі також звернув увагу, що Варшава зараз має бути готовою розміщувати не тільки біженців з-за меж Польщі, але й тимчасово переміщених осіб всередині країни. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зоною ризику є Сувальський перешийок на північному сході країни (територія Польщі між Білоруссю і Калінінградською областю рф. — Ред.).

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«Ми теж маємо бути готовими до можливої евакуації мешканців з цього регіону», — констатував заступник глави МВС РП.

Польський урядовець зазначив, що країна повинна навчитися жити у складних умовах і готуватися до погіршення безпекової ситуації, беручи до уваги, що нова хвиля російської агресії, за різними оцінками, може наступити через 3−5 років.

Леснякевич зазначив, що викликом для Польщі є відбудова «знищеної і забутої» ще з комуністичних часів інфраструктури бомбосховищ у країні, а також створення нової. Він зауважив, що зараз лише 3% населення Польщі має можливість знайти прихисток у бомбосховищах.

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Заступник глави МВС РП наголосив, що Варшава зобовʼязана й надалі підтримувати і допомагати Україні. Це відбувається, зокрема, як у межах розгортання на території країни міжнародних хабів для допомоги Україні, так і в рамках польської урядової допомоги.

Леснякевич також наголосив, що Польща активно запозичує досвід України щодо інформування населення про ракетну загрозу. Польський урядовець зауважив, що в Україні ця система будувалася з дня на день вже у воєнний стан і добре функціонує.

«Перед Польщею зараз стоїть таке ж завдання щодо будування системи інформування населення у рамках програми кризового реагування», — констатував Леснякевич.

Укрінформ За матеріалами:

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