Як відрізняється зарплата українців у Польщі, які приїхали до війни та біженців — Finance.ua

Як відрізняється зарплата українців у Польщі, які приїхали до війни та біженців Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Як відрізняється зарплата українців у Польщі, які приїхали до війни та біженців

Близько 40% українців, які приїхали до Польщі до війни, заробляють не більше 4000 злотих нетто на місяць. Для біженців цей показник становить 60%.

Про це пише yavp. pl з посиланням на звіт щодо життєвої ситуації українців у Польщі.

Частка працевлаштованих українців у Польщі

Згідно з даними опитування, показник зайнятості серед усіх дорослих громадян України, які проживають у Польщі, становить 78%. Якщо ж взяти лише українців, які прибули до Польщі ще до війни, то цей показник сягає близько 93%.

Показник зайнятості поляків віком від 15 років становить 56%. Тобто помітно менше.

Де працюють українці

Близько половини українських іммігрантів в Польщі працюють у промисловості. Ті, хто приїхали до Польщі до війни, частіше працюють у транспорті, будівництві (переважно чоловіки) та адміністративних/офісних роботах. Біженці (ті, хто приїхали після 2022 року) частіше працюють у сфері послуг, таких як персональні послуги (перукар, косметолог), готелі та ресторани, домашні послуги (прибирання, догляд за літніми людьми). Вони також частіше, ніж українці, які приїхали раніше, працюють у сферах, що вимагають високої кваліфікації (медицина, інформатика, фінанси).

Різниця у заробітній платі

Близько 40% українців, які приїхали до Польщі до війни, заробляють не більше 4000 злотих нетто на місяць. Цікаво, що для біженців цей показник вищий і становить 60%. В обох випадках частка респондентів, які заробляють менше 4000 злотих, є меншою, ніж у 2023 році, але слід зазначити, що за останній рік мінімальна заробітна плата зросла приблизно на 19%.

Читайте також Хто конкурує з українцями за роботу в Польщі (інфографіка)

Медіани заробітних плат українців у Польщі більш різняться залежно від статі, ніж від дати приїзду. Так, медіана заробітків чоловіків, які приїхали до Польщі до війни, була на 20% вищою, ніж серед усіх іммігрантів. Водночас серед жінок-біженок аналогічний показник був на 11% нижчим, ніж серед усіх іммігрантів і іммігранток з України. Різниця між медіанами заробітних плат чоловіків і жінок, незалежно від часу приїзду, становила близько 25%, тоді як різниця між медіанами заробітних плат біженців та інших іммігрантів з України, незалежно від статі, становила близько 8%.

Найбільше українці в Польщі заробляють у таких галузях, як транспорт, будівництво та інформатика. Медіани нетто-заробітків там сягали 5000 злотих або більше, тобто принаймні на 25% перевищували медіану заробітків для всіх іммігрантів з України. Найнижчу заробітну плату отримують українці, зайняті в сфері домашніх послуг, готелях, ресторанах та сільському господарстві. Медіана місячної заробітної плати там становила 3,4−3,5 тисячі злотих. Для порівняння, мінімальна місячна заробітна плата в той же час становила близько 3,2 тисячі злотих.

Читайте також Яка кількість українців офіційно працює у Польщі

Автори дослідження підкреслюють, що проблемою залишається значно вищий рівень безробіття серед біженців з України, ніж серед населення Польщі в цілому. Серед респондентів, які приїхали після 2022 року, 19% були безробітними. Значна частина жінок-біженців, які виховують дітей, шукають лише неповну зайнятість, що є проблемою через низьку пропозицію таких робочих місць в польській економіці.

Другою проблемою є більш складне економічне становище осіб з України старше 60 років. Більшість із них (58%) не отримують жодного доходу від роботи, а навіть якщо й отримують, то їхній середньомісячний дохід становить лише 60% середнього доходу іммігранта з України в цілому.

Кредити від ПриватБанку, Таскомбанку, ПУМБу та інших. Все з розглядом умов в одному каталозі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.