Хто конкурує з українцями за роботу в Польщі (інфографіка) — Finance.ua

Хто конкурує з українцями за роботу в Польщі (інфографіка) Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Хто конкурує з українцями за роботу в Польщі (інфографіка)

На кінець жовтня у Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців. Це 66,7% від усіх працюючих іноземців. За даними ZUS (управління соціального страхування Польщі) усього в країні офіційно працюють 1,168 млн іноземців. На кінець 2023 року, з 1,125 млн офіційно працевлаштованих іноземців, 750 тисяч були громадянами України, що становило такий самий відсоток, як і цього року (66,7%) від загальної кількості працюючих іноземців.

Водночас в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal розказали , хто з іноземців конкурує з українцями за роботу в Польщі.

10 країн, з яких найбільше шукають роботу в Польщі:

в агенції серед усіх працевлаштованих іноземців — 68% українців;

друге місце розділяють грузини та білоруси — по 7%;

працівників з Молдови — 6%;

з Колумбії та Зімбабве — по 3%;

Філіппіни та Узбекистан по 2%;

по 1% працівників з Руанди та Вірменії.

Загалом, працевлаштовані 40 національностей серед 15 тисяч людей, що знайшли роботу через агенцію цього року.

Інфографіка: Gremi Personal

Українці традиційно залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі і їхня частка за рік не змінилася.

Дефіцит українських чоловіків

Починаючи з 2022 року, через брак українських чоловіків, Польща почала залучати більше людей з Азії, Африки та навіть Південної Америки. Оскільки на них не поширюється спрощена процедура працевлаштування, то через брак робочої сили у Польщі страждають галузі, в яких потрібні такі спеціалісти, як зварювальники, сантехніки, електрики, токарі, маляри, водії, а також робітники без спеціальної кваліфікації для виконання фізичної роботи.

За три роки суттєво змінилася статистика працевлаштування. Якщо до війни 60% серед шукаючих роботу, були чоловіки, то з березня 2022 року цей показник знизився і стабільно тримає 40% і, відповідно, 60% складають жінки.

Читайте також Мінімальні зарплати в Польщі та Чехії

«Брак чоловічої сили серед українців стимулює попит серед польських роботодавців. Тому, з одного боку, працівники більш прискіпливо відносяться до вибору роботи, а з іншого, роботодавці стикаються з частою ротацією працівників. Конкуренція за робітників призводить до збільшення ставок та покращення умов праці, що для українських робітників є перевагою», — кажуть у Gremi Personal.

В агенції вважають, що тренд на жителів Азії та Африки зростатиме у майбутньому. Однак попри багатонаціональну структуру ринку працевлаштування, польські роботодавці наразі віддають перевагу українцям. І це не тільки через спрощену процедуру працевлаштування, а й через їхню працьовитість та здатність до швидкої адаптації, яку відзначають поляки.

Читайте також Де у Польщі можна підзаробити перед святами

Нагадаємо, раніше портал in Poland зазначав , що Польща дедалі більше залежить від мігрантів не тільки з України, а й з інших країн. Українці традиційно залишаються основною групою мігрантів, які працюють у Польщі, але залежність економіки від працівників з інших країн постійно зростає. Працівники з країн третього світу стали невід’ємною складовою економічної стабільності Польщі.

Як повідомляла Міграційна платформа EWL, частка громадян України, які працюють або шукають роботу в Польщі у 2024 році, становить 78%, і є вищою, ніж серед громадян Польщі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.