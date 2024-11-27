Хто конкурує з українцями за роботу в Польщі (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто конкурує з українцями за роботу в Польщі (інфографіка)

Особисті фінанси
40
Хто конкурує з українцями за роботу в Польщі (інфографіка)
Хто конкурує з українцями за роботу в Польщі (інфографіка)
На кінець жовтня у Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців. Це 66,7% від усіх працюючих іноземців. За даними ZUS (управління соціального страхування Польщі) усього в країні офіційно працюють 1,168 млн іноземців. На кінець 2023 року, з 1,125 млн офіційно працевлаштованих іноземців, 750 тисяч були громадянами України, що становило такий самий відсоток, як і цього року (66,7%) від загальної кількості працюючих іноземців.
Водночас в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal розказали, хто з іноземців конкурує з українцями за роботу в Польщі.

10 країн, з яких найбільше шукають роботу в Польщі:

  • в агенції серед усіх працевлаштованих іноземців — 68% українців;
  • друге місце розділяють грузини та білоруси — по 7%;
  • працівників з Молдови — 6%;
  • з Колумбії та Зімбабве — по 3%;
  • Філіппіни та Узбекистан по 2%;
  • по 1% працівників з Руанди та Вірменії.
Загалом, працевлаштовані 40 національностей серед 15 тисяч людей, що знайшли роботу через агенцію цього року.
Інфографіка: Gremi Personal
Інфографіка: Gremi Personal
Українці традиційно залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі і їхня частка за рік не змінилася.

Дефіцит українських чоловіків

Починаючи з 2022 року, через брак українських чоловіків, Польща почала залучати більше людей з Азії, Африки та навіть Південної Америки. Оскільки на них не поширюється спрощена процедура працевлаштування, то через брак робочої сили у Польщі страждають галузі, в яких потрібні такі спеціалісти, як зварювальники, сантехніки, електрики, токарі, маляри, водії, а також робітники без спеціальної кваліфікації для виконання фізичної роботи.
За три роки суттєво змінилася статистика працевлаштування. Якщо до війни 60% серед шукаючих роботу, були чоловіки, то з березня 2022 року цей показник знизився і стабільно тримає 40% і, відповідно, 60% складають жінки.
Читайте також
«Брак чоловічої сили серед українців стимулює попит серед польських роботодавців. Тому, з одного боку, працівники більш прискіпливо відносяться до вибору роботи, а з іншого, роботодавці стикаються з частою ротацією працівників. Конкуренція за робітників призводить до збільшення ставок та покращення умов праці, що для українських робітників є перевагою», — кажуть у Gremi Personal.
В агенції вважають, що тренд на жителів Азії та Африки зростатиме у майбутньому. Однак попри багатонаціональну структуру ринку працевлаштування, польські роботодавці наразі віддають перевагу українцям. І це не тільки через спрощену процедуру працевлаштування, а й через їхню працьовитість та здатність до швидкої адаптації, яку відзначають поляки.
Читайте також
Нагадаємо, раніше портал in Poland зазначав, що Польща дедалі більше залежить від мігрантів не тільки з України, а й з інших країн. Українці традиційно залишаються основною групою мігрантів, які працюють у Польщі, але залежність економіки від працівників з інших країн постійно зростає. Працівники з країн третього світу стали невід’ємною складовою економічної стабільності Польщі.
Як повідомляла Міграційна платформа EWL, частка громадян України, які працюють або шукають роботу в Польщі у 2024 році, становить 78%, і є вищою, ніж серед громадян Польщі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.