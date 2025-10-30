В «Укрзалізниці» попереджають про затримку потягів (таблиця)
За інформацією «Укрзалізниці», станом на 8:25 сьогодні, 30 жовтня, 12 потягів затримуються більше ніж на годину.
В цьому списку опинився і міжнародний поїзд, сполученням Київ-Бухарест-Норд, який затримується на понад 5 годин.
Раніше «Укрзалізниця» показала модернізовані електропоїзди.
Загалом капітально модернізували 8 поїздів на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ) з початку року. Поїзди побудовані ще в 1982—1994 роках, тож на цей час були вже «втомленими». Що є у вагонах — дивіться за посиланням.
