В «Укрзалізниці» попереджають про затримку потягів (таблиця) Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

В «Укрзалізниці» попереджають про затримку потягів (таблиця)

За інформацією «Укрзалізниці», станом на 8:25 сьогодні, 30 жовтня, 12 потягів затримуються більше ніж на годину.

В цьому списку опинився і міжнародний поїзд, сполученням Київ-Бухарест-Норд, який затримується на понад 5 годин.

Раніше «Укрзалізниця» показала модернізовані електропоїзди.

8 поїздів на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ) з початку року. Поїзди побудовані ще в 1982—1994 роках, тож на цей час були вже «втомленими». Що є у вагонах — дивіться Загалом капітально модернізувалиКиївському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ) з початку року. Поїзди побудовані ще в 1982—1994 роках, тож на цей час були вже «втомленими». Що є у вагонах — дивіться за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.