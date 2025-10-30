Українські біженці за кордоном: хто ще може поїхати, а хто повернеться (прогноз) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Українські біженці за кордоном: хто ще може поїхати, а хто повернеться (прогноз)

Абсолютно всі країни, в яких проживають українські біженці, зацікавлені в їх асиміляції.

Про це в інтерв’ю «Обозу » сказала директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи Елла Лібанова.

Читайте також 4 чинники, що впливатимуть на повернення українських біженців

«Зацікавлені абсолютно всі. Наші співвітчизники їдуть у європейські країни, де характерне „старіння“ населення, не вистачає робочої сили. А тут приїжджають християни, миролюбні, працелюбні, освічені. Привозять з собою дітей, третина мігрантів — це діти до 18 років», — підкреслила демографиня.

Вона додала, що можливо влада і не зацікавлена, а от бізнес зацікавлений.

При цьому вона припустила, що після війни можлива чоловіча міграція за кордон, але жіночої вже не буде.

«Жінки, які хотіли, уже поїхали. Тим більше, що зараз умови перебування на Заході погіршуватимуться. Тієї допомоги, яку давали у 2022 році, зараз зазвичай немає вже», — сказала вона.

«А от чоловіки можуть поїхати, якщо дружина там знайшла роботу, житло і воно прийнятне. Дитина ходить до школи чи до садка, знайшла собі друзів, а в чоловіка тут нічого немає, житло зруйноване», — додала Лібанова.

Прогнози

На 2040 рік в Україні залишиться 25−30 млн населення.

Також вона скептично оцінила прогнози експертів про те, що українському бізнесу доведеться завезти до 10 млн мігрантів: «Не думаю, що знадобиться стільки робочої сили».

Вона зазначила, що не обов’язково в Україну везтимуть мігрантів-мусульман. Лібанова пояснила, що в разі відбудови України, якщо будуть інвестиції, то це означає, що тут буде і гідна зарплата, і умови самореалізації, тому сюди можуть приїхати і тіж самі поляки.

Раніше голова ГО «Офіс міграційної політики» Василь Воскобойник назвав 4 фактори , що можуть повернути біженців з-за кордону.

За оцінкою експерта, приблизно 70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни, адже вони вже інтегрувалися в інших країнах.

На рішення українців повертатися впливатимуть чотири ключові фактори:

Безпека

Завершення війни стане визначальним фактором, після якого українці замислюватимуться про повернення.

Робота

Громадяни оцінюватимуть, чи буде можливість працевлаштуватися, заробляти кошти на життя, утримання родини і т.д.

Житло

Важливим фактором є й наявність власної нерухомості в Україні або змога придбати житло. Українці зважатимуть, чи існують іпотечні програми, які дозволять пересічній людині купити житло.

Соціальна інфраструктура

Також враховуватимуться можливості для лікування, навчання та розвитку дітей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.