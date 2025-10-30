ДПСУ не підтверджує дані Польщі про масові виїзди чоловіків 18−22 років Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

ДПСУ не підтверджує дані Польщі про масові виїзди чоловіків 18−22 років

Державна прикордонна служба України не фіксує виїзди громадян за кордон у розрізі вікових категорій.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі програми «Ранок.Live»

Виїзди чоловіків 18−22 років

За словами Демченка, рух чоловіків віком від 18 до 22 років дійсно відбувається, однак ця категорія становить незначну частину загального пасажиропотоку.

«Ми фіксуємо, що ця категорія громадян перетинає кордон як у напрямку виїзду з України, так і в зворотному. Але якщо порівняти з загальним пасажиропотоком, то це невелика кількість людей. Державна прикордонна служба не веде обліку за віковими категоріями — це стосується і 18−22-річних, і 30-річних, і 60-річних», — пояснив речник.

Основну частину пасажиропотоку становлять жінки, діти та люди похилого віку.

Демченко зазначив, що наразі більшість перетинів кордону припадає саме на ці категорії. Крім того, у вересні загальний пасажиропотік через український кордон зменшився: на мільйон перетинів менше, ніж у серпні. Тенденція до скорочення зберігається і в жовтні. Остаточні дані прикордонники оприлюднять на початку листопада.

Українська сторона не має статистики польських прикордонників

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що польська прикордонна служба нібито веде окремий облік виїздів чоловіків віком 18−22 роки, Демченко зауважив, що українська сторона не володіє такою інформацією.

«На жаль, я не можу підтвердити чи спростувати дані польської прикордонної служби. Якщо Польща веде такий облік, це їхнє право. Але ще раз наголошую: категорія чоловіків у віці 18−23 років — це невелика кількість», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Politico писав , що в Польщі та Німеччині зростає напруга через різке збільшення кількості молодих чоловіків з України, які прибувають після послаблення правил виїзду з країни. Політики у двох державах уже заговорили про можливе обмеження їхньої присутності.

За даними польської прикордонної служби, лише за два місяці після зміни законодавства кордон з Польщею перетнули 98,5 тисячі українців віком 18−22 роки — майже удвічі більше, ніж раніше. У Німеччині ситуація схожа: кількість молодих чоловіків, які прибули до країни, зросла з 19 на тиждень у серпні до понад 1,5 тисячі на тиждень у жовтні.

