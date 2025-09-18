Виїзд чоловіків 18−22 років: чи став він масовим та як впливає на ринок праці Сьогодні 12:02

Work.ua провів опитування серед роботодавців, щоб зʼясувати, компанії з яких галузей частіше стикаються зі звільненнями молодих чоловіків внаслідок дозволу на виїзд чоловіків 18−22 роки.

Нагадаємо, 28 серпня 2025 року почав діяти новий порядок перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.

І хоча вже минуло більше 3 тижнів, наразі немає розуміння, як це рішення вплине на ринок праці та економіку країни. Наприклад, очільник НБУ Андрій Пишний заявляв, що поки не варто робити якісь висновки передчасно. Проте Нацбанк планує моніторити наслідки цього рішення для економіки та ринку праці.

Водночас, як зазначають фахівці, немає точних відкритих даних щодо того, яка кількість чоловіків віком 18−22 роки проживає в Україні та скільки із них вже покинули територію держави.

Проте з деяких офіційних заяв Work.ua має такі цифри:

Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський пояснив, що в Україні проживає майже 700 тис. чоловіків віком 18−22 роки, здебільшого це студенти. На ринку праці, за його словами, реально задіяно лише 200 тис.−300 тис. із цієї групи.

Держприкордонслужба не оприлюднює статистичні дані щодо перетину кордону. Водночас Польща заявила, що за перший тиждень дії дозволу понад 10 000 українців віком 18−22 приїхали до країни. Про це пише RMF FM.

37% роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків віком 18−22 роки

Як показали результати опитування Work.ua, більше третини опитаних компаній уже відчувають відтік кадрів.

«Зʼясувалося, що серед малого бізнесу, де є до 10 найманих працівників, лише 19% зіткнулися з проблемою звільнення. А от серед роботодавців із понад 1 000 працівників про цей виклик заявили аж 60% респондентів», — йдеться у повідомленні Work.ua.

Найчастіше про наявність звільнень заявляли респонденти з таких галузей:

готельно-ресторанний бізнес — 65% опитаних представників цієї галузі вказали, що в їхній компанії вже є звільнення;

роздрібна торгівля — 59%;

харчова промисловість — 52%;

будівельна промисловість і деревообробка — 47%;

гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт — 43%;

транспорт, логістика — 31%.

Частка чоловіків віком 18−22 роки на Work.ua зменшується

Для загального контексту важливо розуміти, яке місце посідає молодь цього віку на ринку праці та на яку роботу зазвичай претендує.

За даними Work.ua, частка кандидатів віком 18−22 роки складає не більш як 16% від усіх шукачів. При чому здебільшого це жінки. Розподіл за статтю саме в цій віковій групі зазвичай такий: 35−38% чоловіків і 62−65% жінок.

Проте від 26 серпня частка чоловіків у цій віковій групі почала зменшуватися. Зараз вона складає 31%.

Як проаналізувати резюме чоловіків віком 18−22 роки, то вони шукають роботу в таких категоріях:

«IT, комп’ютери, інтернет» — 14%;

«Продаж, закупівля» — 8%;

«Роздрібна торгівля» — 6%;

«Робочі спеціальності, виробництво» — 6%;

«Секретаріат, діловодство, АГВ» — 6%;

«Телекомунікації та зв’язок» — 6%;

«Маркетинг, реклама, PR» — 5%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 5%;

«Сфера обслуговування» — 5%.

Виклики

Наразі здебільшого експерти не беруться прогнозувати довгострокові наслідки для ринку праці. Адже рішення Кабміну може вплинути й на інші категорії працівників.

Так, чимало роботодавців побоюється, що разом з чоловіками 18−22 років за кордон можуть поїхати їхні матері / дружини / сестри, які до цього, можливо, не планували цього. А з іншого боку, таке рішення може сприяти тому, що юнаки 16−17 років залишатимуться в країні. Також в умовах дефіциту кадрів роботодавці почали охочіше наймати неповнолітніх.

