Чоловікам до 22 років дозволили виїжджати за кордон — Finance.ua

Чоловікам до 22 років дозволили виїжджати за кордон

Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час засідання уряду.

«Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку», — заявила Свириденко.

За її словами, рішення поширюється і на тих, хто зараз перебуває за кордоном.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», — наголосила вона.

Зміни наберуть чинності з наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, що постанова Кабміну ще не готова.

«Постанови по виїзду 18−22 річних досі немає, бо вона ще не написана», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив , що доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для молодих українців, підвищивши стелю з 18-ти до 22-х років. За словами президента, така ініціатива допоможе зберегти зв’язок молодих людей з Україною та створить більше можливостей для їхньої реалізації, зокрема в навчанні в українських закладах освіти.

26 серпня Зеленський анонсував, що Кабінет Міністрів на засіданні уряду затвердить нові правила перетину державного кордону для чоловіків у віці від 18 до 22 років. Глава держави додав, що всі деталі щодо цього рішення вже погоджено з військовим командуванням. Він запевнив, що найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив , що це рішення відкриває для молоді нові можливості. «Мета цього кроку — першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України. Робимо максимум, аби українська молодь мала доступ до якісної освіти та міжнародного досвіду, залишаючись при цьому міцною частиною нашої держави», — заявив він.

