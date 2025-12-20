Instagram стане доступний на телевізорах Сьогодні 06:13 — Технології&Авто

Instagram стане доступний на телевізорах

Instagram починає тестування свого застосунку на телевізорах. Там можна буде подивитися відео зі стрічки та з Reels.

Про це йдеться у блозі компанії.

Функція наразі працює за допомогою Amazon Fire TV, але Instagram плануює його розширити на інші пристрої.

Якщо ви маєте Amazon Fire TV, то можете долучитися до тестування. Для цього треба встановити застосунок Instagram на Fire TV.

Ви можете додати до п’яти облікових записів, щоб кожен у вашому домі міг насолоджуватися персоналізованим способом перегляду Reels.

Коли ви входите в систему, ролики групуватимуться в канали, які відповідають вашим інтересам, включаючи нову музику, спортивні моменти, подорожі, трендові моменти та інше.

Це раннє тестування, тому досвід продовжуватиме розвиватися, оскільки ми досліджуємо нові способи перегляду та дізнаємося, що людям подобається найбільше — заява Instagram.

Також повідомляється, що Instagram для телебачення створено для спільного перегляду, тому компанія застосовує стандарти контенту, що підходять для широкої аудиторії.

У цьому тесті Reels зазвичай дотримуються рейтингової системи PG-13, яку нещодавно запровадили на мобільних пристроях. Ці рекомендації визначають те, що може з’являтися на телебаченні.

