Рейтинг застосунків для iPhone та iPad у 2025

ChatGPT очолив рейтинг найпопулярніших безплатних застосунків для iPhone у США за підсумками 2025 року, який Apple опублікувала у своєму щорічному списку завантажень. У десятці також опинилися Threads, Google, TikTok, WhatsApp та інші сервіси.

Про це пише TechCrunch.

Які застосунки стали найпопулярнішими для iPhone та iPad

Apple оприлюднила щорічний перелік найзавантажуваніших застосунків і ігор. На американському ринку застосунок OpenAI — ChatGPT — посів перше місце серед безплатних застосунків для iPhone (без урахування ігор) за кількістю інсталяцій у 2025 році.

Рейтинг безплатних застосунків для iPhone має такий вигляд:

ChatGPT;

Threads;

Google;

TikTok;

WhatsApp Messenger;

Instagram;

YouTube;

Google Maps;

Gmail;

Google Gemini.

Рейтинг безплатних застосунків для iPad такий:

YouTube;

ChatGPT;

Netflix;

Disney+;

Amazon Prime Video;

TikTok;

Google Chrome;

Goodnotes;

Canva;

HBO Max.

