Рейтинг застосунків для iPhone та iPad у 2025
ChatGPT очолив рейтинг найпопулярніших безплатних застосунків для iPhone у США за підсумками 2025 року, який Apple опублікувала у своєму щорічному списку завантажень. У десятці також опинилися Threads, Google, TikTok, WhatsApp та інші сервіси.
Про це пише TechCrunch.
Які застосунки стали найпопулярнішими для iPhone та iPad
Apple оприлюднила щорічний перелік найзавантажуваніших застосунків і ігор. На американському ринку застосунок OpenAI — ChatGPT — посів перше місце серед безплатних застосунків для iPhone (без урахування ігор) за кількістю інсталяцій у 2025 році.
Рейтинг безплатних застосунків для iPhone має такий вигляд:
- ChatGPT;
- Threads;
- Google;
- TikTok;
- WhatsApp Messenger;
- Instagram;
- YouTube;
- Google Maps;
- Gmail;
- Google Gemini.
Рейтинг безплатних застосунків для iPad такий:
- YouTube;
- ChatGPT;
- Netflix;
- Disney+;
- Amazon Prime Video;
- TikTok;
- Google Chrome;
- Goodnotes;
- Canva;
- HBO Max.
Поділитися новиною
Також за темою