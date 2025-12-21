0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг застосунків для iPhone та iPad у 2025

Технології&Авто
24
Рейтинг застосунків для iPhone та iPad у 2025
Рейтинг застосунків для iPhone та iPad у 2025
ChatGPT очолив рейтинг найпопулярніших безплатних застосунків для iPhone у США за підсумками 2025 року, який Apple опублікувала у своєму щорічному списку завантажень. У десятці також опинилися Threads, Google, TikTok, WhatsApp та інші сервіси.
Про це пише TechCrunch.

Які застосунки стали найпопулярнішими для iPhone та iPad

Apple оприлюднила щорічний перелік найзавантажуваніших застосунків і ігор. На американському ринку застосунок OpenAI — ChatGPT — посів перше місце серед безплатних застосунків для iPhone (без урахування ігор) за кількістю інсталяцій у 2025 році.
Рейтинг безплатних застосунків для iPhone має такий вигляд:
  • ChatGPT;
  • Threads;
  • Google;
  • TikTok;
  • WhatsApp Messenger;
  • Instagram;
  • YouTube;
  • Google Maps;
  • Gmail;
  • Google Gemini.
Рейтинг безплатних застосунків для iPad такий:
  • YouTube;
  • ChatGPT;
  • Netflix;
  • Disney+;
  • Amazon Prime Video;
  • TikTok;
  • Google Chrome;
  • Goodnotes;
  • Canva;
  • HBO Max.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems