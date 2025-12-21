0 800 307 555
Porsche планує зробити ключ до автомобіля цифровим: як це працюватиме

Porsche планує зробити ключ до автомобіля цифровим: як це працюватиме
Виробник преміальних автомобілів Porsche планує зробити цифрові ключі для своїх машин. Ключ буде доступний на смартфонах Apple. Цифрові ключі Apple планують запустити у електричних моделях Macan та Cayenne.
Про це повідомляє MacRumors.

Як працюватимуть цифрові ключі

Нова функція дозволить відкривати та закривати машину з iPhone чи Apple Watch. Крім того, зі смартфону буде доступний запуск двигуна автомобіля.
Цифровий ключ на автомобіль буде доступний у Wallet і продовжуватимуть функціонувати, навіть коли смартфон чи годинник розрядиться.
Власники цифрового ключа також зможуть надавати доступ до них іншим користувачам, зокрема підключити ше 7 додаткових користувачів.
Підтримка цифрового ключа Porsche буде доступна на версіях електромобілів Cayenne та Macan 2026 модельного року в рамках опції Comfort Access.
За матеріалами:
speka.media
Авто
