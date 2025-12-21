Porsche планує зробити ключ до автомобіля цифровим: як це працюватиме Сьогодні 02:01 — Технології&Авто

Виробник преміальних автомобілів Porsche планує зробити цифрові ключі для своїх машин. Ключ буде доступний на смартфонах Apple. Цифрові ключі Apple планують запустити у електричних моделях Macan та Cayenne.

Про це повідомляє MacRumors.

Як працюватимуть цифрові ключі

Нова функція дозволить відкривати та закривати машину з iPhone чи Apple Watch. Крім того, зі смартфону буде доступний запуск двигуна автомобіля.

Цифровий ключ на автомобіль буде доступний у Wallet і продовжуватимуть функціонувати, навіть коли смартфон чи годинник розрядиться.

Власники цифрового ключа також зможуть надавати доступ до них іншим користувачам, зокрема підключити ше 7 додаткових користувачів.

Підтримка цифрового ключа Porsche буде доступна на версіях електромобілів Cayenne та Macan 2026 модельного року в рамках опції Comfort Access.

