Найнадійніші сімейні автомобілі (фото)

«Сімейні» хетчбеки залишаються основою автомобільного ринку, попри зростаючу популярність позашляховиків — вони, як і раніше, популярні серед приватних покупців. Це свідчить про широкий вибір на вторинному ринку, проте далеко не всі моделі здатні забезпечити власникам безпроблемну експлуатацію.
Про це свідчать результати щорічного дослідження надійності цього класу автомобілів, проведеного виданням What Car? спільно з сервісом MotorEasy.
Експерти проаналізували дані власників автомобілів і визначили найнадійніші та найпроблемніші «сімейні» моделі.
Фахівці зазначають, що найпоширеніші проблеми в цьому сегменті, як і раніше, пов’язані з електронікою, зокрема з інформаційно-розважальними системами.
Тому під час купівлі вживаного автомобіля експерти рекомендують обов’язково перевіряти коректність роботи мультимедійного комплексу та бортової електроніки.
Водночас загальний рівень надійності хетчбеків зріс — у 2025 році цей клас автомобілів посів п’яте місце з 10 категорій, набравши середній бал надійності 92,6%, що помітно вище за показник минулого року (91,1%).

Найнадійніші «сімейні» автомобілі

Kia Ceed (2018−2025). Найнижчий відсоток скарг власників на поломки (8%).
У більшості випадків несправності стосувалися інформаційно-розважальної системи, проте їх вдавалося усувати швидко і без серйозних витрат.
«Можливо, сімейний хетчбек Kia не є еталоном у плані залученості водія або вишуканості, але це найнадійніший вибір у цьому класі», — пишуть оглядачі.
Фото: Kia
Фото: Kia
BMW i3 (2013−2022). Машина має відносно низький відсоток поломок (11%)
Фото: BMW
Фото: BMW
Honda Civic (з 2022 року — теперішній час). Машина не є найкращою моделлю Honda за надійністю, але й не сильно відстає від найкращих у категорії сімейних автомобілів. Тільки у 13% авто були якісь проблеми.
Далі оглядачі відзначили такі моделі:
  • BMW 1 Series (з 2019 року — теперішній час)
  • Vauxhall / Opel Astra (2015−2021)
  • Nissan Leaf (2019−2024)
  • Toyota Corolla (з 2018 року — теперішній час)
  • Seat Leon (2013−2020)
  • Skoda Scala (з 2019 року — теперішній час)
  • BMW 2 Series Active Tourer (з 2014 року — теперішній час)

Найбільш ненадійні сімейні автомобілі

Експерти також назвали моделі, від купівлі яких на вторинному ринку краще утриматися.
ТОП-3 найбільш ненадійних сімейних автомобілів:
  • Hyundai Ioniq Electric (2016−2022)
  • Hyundai Ioniq 5 (з 2021 року — теперішній час)
  • Volkswagen Golf (з 2020 року — теперішній час)
Найгірші показники в рейтингу продемонстрував електромобіль Hyundai Ioniq Electric. Його основною проблемою стала акумуляторна батарея, з якою у власників регулярно виникають серйозні несправності.
За матеріалами:
Фокус
Авто
