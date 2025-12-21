Українці в Німеччині зможуть користуватися українськими SIM-картами без плати за роумінг Сьогодні 07:17 — Технології&Авто

Україна наближається до приєднання до єдиного роумінгового простору Європейського Союзу. У межах цього процесу мобільний оператор Vodafone Germany оголосив про запуск спеціальної роумінгової угоди з українськими операторами, яка почала діяти з 16 грудня.

Про це інформує Stern.

Завдяки цій угоді українці, які проживають у Німеччині або подорожують до країни, зможуть користуватися українськими SIM-картами для дзвінків та мобільного інтернету без додаткових роумінгових платежів. Аналогічні умови діятимуть і для абонентів Vodafone у Німеччині під час перебування в Україні.

Інші великі німецькі оператори — Deutsche Telekom та O2 — планують запустити аналогічні послуги з 1 січня, одночасно з набуттям чинності регламенту ЄС щодо скасування додаткових зборів за мобільний роумінг.

Водночас дія угоди не поширюється на тимчасово окуповані рф території України, оскільки вона охоплює лише мережі українських операторів зв’язку.

Роумінгова домовленість та достроковий запуск послуги Vodafone також стосуються Молдови, яка, як і Україна, прагне інтеграції до Європейського Союзу.

Діло За матеріалами:

