Xiaomi представила проривні дослідження ШІ та автопілоту для конференції ICLR

Засновник Xiaomi Лей Цзюнь офіційно оголосив про важливе досягнення лабораторії штучного інтелекту компанії. Кілька наукових робіт команди Xiaomi були прийняті до участі в ICLR 2026 (International Conference on Learning Representations) — одній з найпрестижніших світових конференцій, присвячених навчанню представлень та штучному інтелекту.

Відібрані роботи охоплюють передові напрямки сучасного ШІ. До списку ключових тем увійшли:

мультимодальне мислення;

навчання з підкріпленням (RL);

GUI-агенти;

генерація аудіо;

наскрізне (end-to-end) автономне водіння.

Новий алгоритм для автопілоту

Серед прийнятих матеріалів особливої уваги заслуговує дослідження під назвою «Dichotomous Diffusion Policy Optimization». Ця робота має безпосереднє значення для розвитку систем автономного водіння та моделей прийняття рішень великого масштабу.

Стратегії на основі дифузії наразі вважаються «золотим стандартом» для генеративних завдань завдяки їхній високій виразній здатності та керованості. Однак застосування цих методів у навчанні з підкріпленням створює технічні виклики, пов’язані з балансом між стабільністю роботи та складністю алгоритмів.

Дослідницька група Xiaomi під керівництвом Лян Жуйміна та Чжен Інаня запропонувала вирішення цієї проблеми за допомогою методу DIPOLE (Dichotomous Diffusion Policy Improvement). Зазначається, що даний алгоритм не є суто теоретичним: його ефективність була успішно підтверджена на трьох критичних бенчмарках, що вказує на перспективи його впровадження в реальні системи керування.

