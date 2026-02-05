0 800 307 555
Louis Vuitton створив мініатюрну вантажівку за ціною суперкара (фото)

Сувенірний годинник Louis Vuitton інкрустований 1695 діамантами
Louis Vuitton випустив незвичайний сувенір — настільний годинник Camionnette Edition Limitee у вигляді вантажівки. Його оцінили у 650 000 євро.
Про нього розповіли на сайті Carscoops.

Що відомо про новинку

Висока ціна Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee (він дорожчий за новий суперкар Ferrari Testarossa) обумовлена тим, що це ексклюзивний ювелірний виріб.
Машинка Louis Vuitton створена спільно зі швейцарським виробником дорогих годинників L’Epée 1839. Вона віддалено нагадує вантажівки Citroen B10, які розвозили сумки та валізи Louis Vuitton у 1920-х роках.
Мініатюрне авто має позолочений кузов та інкрустовано 1695 діамантами загальною вагою 41,44 карата. Найбільший із них (масою 0,51 карата) — на капоті. Маса машинки — 7 кг.
Установлено і дорогий годинниковий механізм Calibre MV.7417/101. Він заводиться на 8 днів спеціальним ключем, який зберігається в шкіряній скриньці Louis Vuitton у вантажному відсіку авто.
Усього випустять лише 15 годинників Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee. Також пропонується дешевша версія за 68 000 євро без золота і діамантів — вона не буде лімітованою.
За матеріалами:
Фокус
Гроші
