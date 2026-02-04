0 800 307 555
ТОП-5 автомобілів за типом двигуна — що обирають в Україні

Бензинові авто залишаються найпопулярнішими
Ринок нових легкових авто в Україні поступово змінюється, проте традиційні двигуни все ще домінують.
Про це свідчать дані січневої статистики Укравтопрому.
За підсумками минулого місяця автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння зайняли близько 58% ринку нових легковиків. Для порівняння, у січні минулого року цей показник становив 60%.

Бензинові, гібриди чи електрокари — що обирають

Найпопулярнішими серед українців і надалі залишаються бензинові авто. У січні на них припало 34% продажів нових машин, тоді як рік тому цей сегмент займав 39% ринку.
Частка гібридних автомобілів дещо скоротилася — з майже 25% торік до 23,5% у січні цього року. Водночас дизельні авто, навпаки, зміцнили позиції: їхня частка зросла з 21% до 23,5%.
Найпомітніша позитивна динаміка — у сегменті електрокарів. Їхня частка за рік зросла з 15% до близько 19%, що свідчить про стабільний інтерес покупців до електротранспорту.
Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, залишаються нішевим продуктом. На них припало менше 1% продажів нових легковиків.

Лідери в сегментах

У кожному типі силових установок сформувалися свої фаворити:
  • бензинові авто — Hyundai Tucson;
  • гібридні — Toyota RAV-4;
  • дизельні — Renault Duster;
  • електричні — BYD Leopard 3;
  • авто з ГБО — Hyundai Tucson.
