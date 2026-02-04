ТОП-5 автомобілів за типом двигуна — що обирають в Україні
Ринок нових легкових авто в Україні поступово змінюється, проте традиційні двигуни все ще домінують.
Про це свідчать дані січневої статистики Укравтопрому.
За підсумками минулого місяця автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння зайняли близько 58% ринку нових легковиків. Для порівняння, у січні минулого року цей показник становив 60%.
Бензинові, гібриди чи електрокари — що обирають
Найпопулярнішими серед українців і надалі залишаються бензинові авто. У січні на них припало 34% продажів нових машин, тоді як рік тому цей сегмент займав 39% ринку.
Частка гібридних автомобілів дещо скоротилася — з майже 25% торік до 23,5% у січні цього року. Водночас дизельні авто, навпаки, зміцнили позиції: їхня частка зросла з 21% до 23,5%.
Читайте також
Найпомітніша позитивна динаміка — у сегменті електрокарів. Їхня частка за рік зросла з 15% до близько 19%, що свідчить про стабільний інтерес покупців до електротранспорту.
Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, залишаються нішевим продуктом. На них припало менше 1% продажів нових легковиків.
Лідери в сегментах
У кожному типі силових установок сформувалися свої фаворити:
- бензинові авто — Hyundai Tucson;
- гібридні — Toyota RAV-4;
- дизельні — Renault Duster;
- електричні — BYD Leopard 3;
- авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-5 автомобілів за типом двигуна — що обирають в Україні
Як і де дорожники ремонтують траси державного значення попри морози (фото)
Верифікація Starlink: як дізнатися KIT-номер та UTID
Яка модель стала автомобілем 2026 року: хто отримав інші нагороди
Німеччина інвестує мільярди у військово-космічні технології: супутники та лазерні системи
Xiaomi та Ford відповіли на чутки про спільний електрокар