Alphabet стала другою найдорожчою компанією у світі з оцінкою $4 трлн

Alphabet, що є материнською компанією Google, досягла оцінки $4 трлн та стала другою найдорожчою компанією у світі, випередивши Apple.

Про це пише The Guardian.

До слова, компанія стала четвертою в історії, яка перетнула позначку в $4 трлн, після Nvidia (ринкова вартість якої вже перевищила $5 трлн), Microsoft та Apple.

Ключовим тригером зростання стала угода Google з Apple. Компанія обрала модель Gemini AI як основу для оновленого цифрового помічника Siri. Фінансові умови партнерства сторони не розкрили, однак ринок сприйняв цю новину як сильний сигнал на користь технологічного лідерства Google у сфері ШІ.

Чому це цікаво

За останні місяці Google продемонстрував сильну стратегію у сфері штучного інтелекту. Компанія представила нову версію флагманської моделі Gemini, а також генератор і редактор зображень Nano Banana, який допоміг Gemini стати найпопулярнішим безплатним застосунком в Apple Store, випередивши ChatGPT.

Також Google Cloud перетворився на один із ключових активів компанії. У третьому кварталі дохід підрозділу зріс на 34%, а портфель незавершених контрактів сягнув $155 млрд.

Основний рекламний бізнес — пошук Google та YouTube — залишаються стабільним джерелом доходу, попри економічну невизначеність і високу конкуренцію на ринку.

