Як початківцю зайти в ІТ у 2026 році
Ринок ІТ для молодих спеціалістів стає дедалі більш конкурентним. Кількість кандидатів зростає, а компанії підвищують вимоги до новачків. Водночас попит на junior-фахівців зберігається, особливо у технічних напрямах.
За даними GlobalLogic, у 2025 році компанія залучила 359 початківців. У 2026 році вона планує найняти до 1000 нових спеціалістів, серед яких будуть і junior-фахівці.
Експерти компанії пояснили, які напрями залишаються найперспективнішими для старту та на які навички роботодавці звертають найбільшу увагу під час співбесід.
Найперспективніші напрями та навички для старту
Найбільше початківців у 2025 році долучилися до напрямів QA та Engineering. Також активно шукають спеціалістів у сферах:
- Machine Learning / AI;
- Data Engineering;
- Automation Testing.
До ТОП-10 навичок, які найбільш затребувані серед початківців, належать:
- Content Engineer;
- QA Manual;
- QA Automation;
- JavaScript;
- C / Embedded;
- Linux Kernel;
- Java;
- DevOps;
- .NET;
- C++.
Найчастіше новачки працюють у проєктах, пов’язаних із такими галузями:
- телекомунікації;
- виробництво;
- охорона здоров’я;
- фінанси.
Наразі у компанії відкрито понад 250 вакансій, з яких близько 30 позицій призначені для спеціалістів із досвідом до року.
Які вимоги роботодавців до новачків
Останніми роками вимоги до початківців у сфері ІТ значно зросли. Роботодавці дедалі більше очікують від кандидатів реального практичного досвіду.
Для спеціалістів рівня trainee важливими перевагами можуть бути:
- власні технічні проєкти;
- стажування;
- якісні курсові або навчальні роботи.
Від кандидатів рівня junior уже часто очікують комерційного досвіду. При цьому роботодавців цікавить не лише сам факт роботи, а й те, з якими системами працював фахівець, наскільки добре він розуміє процеси розробки та чи здатен самостійно виконувати базові задачі.
Hard і soft skills: що допоможе пройти співбесіду
За словами Head of Talent Acquisition у GlobalLogic Катерини Сироти, сучасні ІТ-компанії дедалі більше шукають спеціалістів, які можуть працювати на перетині кількох технологій.
«Вивчення JavaScript у чистому вигляді, який традиційно мав десятки відкритих позицій, вже не є конкурентною перевагою. Актуальним є поєднання з TypeScript, NodeJS та хмарними технологіями», — зазначає вона.
Окрім цього, досвід роботи з інструментами штучного інтелекту поступово стає базовою вимогою навіть для початківців.
Ще однією важливою перевагою є розуміння галузі, у якій реалізується проєкт.
Серед soft skills, на які роботодавці звертають особливу увагу:
- уміння презентувати свої сильні сторони;
- здатність швидко навчатися;
- адаптивність до змін;
- ефективна робота в команді.
Саме ці навички, за словами експертів, часто стають вирішальними для кандидатів під час співбесіди.
