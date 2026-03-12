Як початківцю зайти в ІТ у 2026 році Сьогодні 13:06

Айті-початківець працює за ноутбуком

Ринок ІТ для молодих спеціалістів стає дедалі більш конкурентним. Кількість кандидатів зростає, а компанії підвищують вимоги до новачків. Водночас попит на junior-фахівців зберігається, особливо у технічних напрямах.

За даними GlobalLogic , у 2025 році компанія залучила 359 початківців. У 2026 році вона планує найняти до 1000 нових спеціалістів, серед яких будуть і junior-фахівці.

Експерти компанії пояснили, які напрями залишаються найперспективнішими для старту та на які навички роботодавці звертають найбільшу увагу під час співбесід.

Найперспективніші напрями та навички для старту

Найбільше початківців у 2025 році долучилися до напрямів QA та Engineering. Також активно шукають спеціалістів у сферах:

Machine Learning / AI;

Data Engineering;

Automation Testing.

До ТОП-10 навичок, які найбільш затребувані серед початківців, належать:

Content Engineer;

QA Manual;

QA Automation;

JavaScript;

C / Embedded;

Linux Kernel;

Java;

DevOps;

.NET;

C++.

Найчастіше новачки працюють у проєктах, пов’язаних із такими галузями:

телекомунікації;

виробництво;

охорона здоров’я;

фінанси.

Наразі у компанії відкрито понад 250 вакансій, з яких близько 30 позицій призначені для спеціалістів із досвідом до року.

Які вимоги роботодавців до новачків

Останніми роками вимоги до початківців у сфері ІТ значно зросли. Роботодавці дедалі більше очікують від кандидатів реального практичного досвіду.

Для спеціалістів рівня trainee важливими перевагами можуть бути:

власні технічні проєкти;

стажування;

якісні курсові або навчальні роботи.

Від кандидатів рівня junior уже часто очікують комерційного досвіду. При цьому роботодавців цікавить не лише сам факт роботи, а й те, з якими системами працював фахівець, наскільки добре він розуміє процеси розробки та чи здатен самостійно виконувати базові задачі.

Hard і soft skills: що допоможе пройти співбесіду

За словами Head of Talent Acquisition у GlobalLogic Катерини Сироти, сучасні ІТ-компанії дедалі більше шукають спеціалістів, які можуть працювати на перетині кількох технологій.

«Вивчення JavaScript у чистому вигляді, який традиційно мав десятки відкритих позицій, вже не є конкурентною перевагою. Актуальним є поєднання з TypeScript, NodeJS та хмарними технологіями», — зазначає вона.

Окрім цього, досвід роботи з інструментами штучного інтелекту поступово стає базовою вимогою навіть для початківців.

Ще однією важливою перевагою є розуміння галузі, у якій реалізується проєкт.

Серед soft skills, на які роботодавці звертають особливу увагу:

уміння презентувати свої сильні сторони;

здатність швидко навчатися;

адаптивність до змін;

ефективна робота в команді.

Саме ці навички, за словами експертів, часто стають вирішальними для кандидатів під час співбесіди.

