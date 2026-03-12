0 800 307 555
США вивільнять 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву для стабілізації цін

Енергетика
13
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) погодилися на спільне вивільнення нафти зі стратегічних резервів для зниження цін на енергоресурси.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики США.
Відповідне рішення ухвалили 32 країни МЕА, які підтримали ініціативу президента США Дональда Трампа щодо стабілізації енергетичних ринків.
Згідно з домовленістю, країни МЕА здійснять координований випуск 400 млн барелів нафти та нафтопродуктів зі своїх резервів. У межах цієї ініціативи США планують вивільнити 172 млн барелів зі Стратегічного нафтового резерву (SPR).
Постачання почнеться наступного тижня, а реалізація цього обсягу триватиме приблизно 120 днів, відповідно до запланованих темпів відвантаження.
У Міністерстві енергетики США заявили, що ці дії спрямовані на стабілізацію світових енергетичних ринків та зниження вартості енергоносіїв.

Плани щодо відновлення запасів

За словами міністра енергетики, уряд США також планує відновити стратегічні запаси.
Очікується, що протягом наступного року Сполучені Штати зможуть поповнити резерв приблизно 200 млн барелів нафти, що на 20% більше, ніж обсяг запланованого вивільнення.
НафтаСША
