Ціни на нафту сьогодні вранці знову перевищили позначку в 100 доларів за барель, оскільки Тегеран посилює свої атаки на енергетичну інфраструктуру по всьому Близькому Сходу, незважаючи на те, що уряди подвоюють зусилля щодо захисту споживачів, бізнесу та їхніх економік від наслідків війни з Іраном.

Кілька нафтових танкерів були атаковані вночі в Ормузькій протоці та навколишніх водах, а Ірак призупинив операції на своїх нафтових терміналах після нападу на порт Басра рано вранці в четвер.

Як пише euronews , іранські репресії поставили під сумнів пом’якшувальний ефект заходів, вжитих урядами в середу для стримування нещодавнього зростання цін на нафту.

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс попередив в ранковій програмі Europe Today, що продовження та ескалація конфлікту може спричинити «стагфляційний шок у Європі».

«Економічний вплив нинішньої кризи на Близькому Сході значною мірою залежатиме від тривалості та масштабів конфлікту. Тож, у певному сенсі, якщо ми досягнемо швидкої деескалації, вплив може бути обмеженим. Якщо вона затягнеться, це може створити стагфляційний шок для європейської економіки, оскільки високі ціни на енергоносії призводять до ширшої інфляції та негативно впливають на зростання», — заявив Домбровскіс в інтерв’ю нашому кореспонденту з ЄС Марії Тадео.

Видання зазначає, що на запитання, чому рішення про вивільнення стратегічних резервів нафти не одразу заспокоїло волатильність ринку, Домбровскіс зазначив, що ці резерви ще не надійшли на ринок.

вивільнити рекордні 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів. У середу 32 члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) домовилися спільнозі стратегічних резервів. Це найбільший надзвичайний викид в історії , який більш ніж удвічі перевищує 182 мільйони барелів, вивільнених після війни росії з Україною. Мої колеги з нашої бізнес-команди знають усі подробиці.

Лідери країн G7, включаючи президента США Дональда Трампа, також провели віртуальну зустріч у середу, на якій президент Франції Еммануель Макрон закликав до швидкого відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та натякнув на дипломатичний підхід, щоб уникнути обмежень на експорт нафти та газу.

«Я хочу співпрацювати з третіми сторонами, щоб уникнути будь-яких обмежень на експорт нафти та газу, які можуть дестабілізувати ринок та створити більшу волатильність», — наголосив Макрон. Однак останній удар Ірану по виробництву енергії у четвер затьмарив прохання Макрона.

Макрон також заявив, що партнери G7 погодилися, що ситуація «не виправдовує скасування будь-яких санкцій» щодо росії, незважаючи на те, що минулого тижня Сполучені Штати надали 30-денну відмову від продажу та постачання до Індії російської нафти, що перебуває під санкціями, з танкерів, які вже перебувають у морі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав цей крок «навмисно короткостроковим», проте в Європі зростає занепокоєння, що подальша ескалація війни з Іраном може поставити під загрозу санкції проти росії.

Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн учора вранці у своєму виступі перед Європейським парламентом у Страсбурзі застерегла від повернення до російської нафти і газу, зазначивши, що це буде «стратегічною помилкою».

Пізніше в середу президент України Володимир Зеленський також заявив, що послаблення санкцій буде рівносильним «прощенню росії» за її злочин агресії.

