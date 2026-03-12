Чи подорожчає таксі в Україні через зростання цін на пальне — відповідь Bolt та Uklon Сьогодні 19:05 — Енергетика

Ціни на пальне на українських АЗС продовжують зростати

Ціни на пальне на українських АЗС продовжують зростати. Сервіси таксі Bolt та Uklon розповіли, чи планують змінювати тарифи через зростання цін на пальне.

Про це пише РБК-Україна.

Що кажуть в Uklon

У компанії зазначили, що уважно відстежують ситуацію на паливному ринку, аналізують прогнози експертів і заяви представників влади, а також звернення водіїв.

«Наразі дуже рано говорити про будь-які зміни у фінальній ціні для користувачів», — повідомила chief ride-hailing officer Uklon Олена Орлова.

Вона пояснила, що сервіс працює за моделлю динамічного ціноутворення. Це автоматизована система, яка в реальному часі балансує попит і пропозицію. На ціну, крім пального, впливають:

час доби та погодні умови;

ситуація з громадським транспортом та затори;

пікові навантаження (наприклад, зупинка метро).

Що кажуть в Bolt

У компанії Bolt також не називають конкретних прогнозів щодо можливого підвищення тарифів.

Як пояснив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, ціни на поїздки залежать насамперед від кількості доступних водіїв та активних замовлень у конкретній локації.

«Ми уважно відстежуємо вплив зростання цін на пальне. Зараз аналізуємо нашу цінову політику та рівень заробітку водіїв», — зазначив він.

За його словами, компанія наразі розглядає «цільові кроки», щоб допомогти водіям впоратися зі зростанням витрат, але головним пріоритетом лишається баланс: щоб поїздки залишалися доступними для пасажирів, а платформа — справедливою для водіїв.

Зростання цін на пальне в Україні

Ціни на пальне на українських АЗС продовжують зростати. Станом на 12 березня найбільше подорожчання зафіксовано у державній мережі «Укрнафта», де дизельне пальне подорожчало на 2 грн за літр.

У мережах WOG, ОККО та SOCAR зростання торкнулося переважно автогазу та окремих видів дизельного пального — приблизно на 1 грн за літр. Водночас ціни на бензин у більшості мереж залишаються відносно стабільними.

Причини підвищення цін частково пов’язані з ситуацією на світовому ринку. Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану ціна на нафту Brent перевищила 100 доларів за барель. Пізніше котирування знизилися приблизно до 96 доларів, але залишаються вищими, ніж до початку кризи.

