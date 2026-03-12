Коли запровадять ПДВ для ФОПів — строки ухвалення закону Сьогодні 12:03

У Раді пояснили, коли можуть ухвалити ПДВ для ФОП

Запровадження обов’язкової реєстрації платниками податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців навряд чи буде розглянуте Верховною Радою у березні. Найбільш реалістичний термін голосування — кінець квітня.

Про це заявив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Чому закон не зможуть ухвалити швидко

За словами Гетманцева, навіть якщо уряд негайно подасть відповідний законопроєкт, парламент не зможе швидко пройти всі регламентні процедури.

У березні передбачено лише два пленарні тижні, а на подання альтернативних законопроєктів відводиться 14 днів. Через це оперативне ухвалення документа практично неможливе.

Водночас він зазначив, що реформа системи єдиного податку справді назріла, але, на його думку, розглядати її доцільніше після завершення війни.

Гетманцев також підкреслив, що ідея поширення ПДВ на підприємців закладена у Національній стратегії доходів і частково базується на польській моделі оподаткування.

Що пропонує законопроєкт Мінфіну

понад 1 млн гривень. Раніше Finance.ua писав , що місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готується запровадження ПДВ для ФОПів з доходом

Законопроєкт Міністерства фінансів України передбачає, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися платниками ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхній обсяг операцій із продажу товарів або послуг перевищив 1 млн грн без ПДВ.

Створено за допомогою ШІ

За даними за 2024 рік, така норма може стосуватися приблизно 660 тис. платників єдиного податку, переважно підприємців другої та третьої груп.

Пізніше ми повідомляли , що Кабмін у лютому не вноситиме до Верховної Ради законопроєкт про запровадження обов’язкового ПДВ для фізичних осіб-підприємців. На тлі наслідків масованих атак на енергетичну інфраструктуру Міжнародний валютний фонд погодився переглянути частину попередніх фіскальних вимог до України.

