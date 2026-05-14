0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google та SpaceX ведуть переговори щодо дата-центрів на орбіті

Технології&Авто
66
Google та SpaceX у космосі
Google та SpaceX у космосі, www.marketwatch.com
Компанія Alphabet (GOOGL.O) та SpaceX Ілона Маска ведуть переговори щодо угоди про запуск ракети, оскільки Google прагне розмістити орбітальні дата-центри в космосі.
Про це пише видання Wall Street Journal.

Що про це відомо

Google також веде переговори про потенційну угоду з іншими компаніями, що займаються запуском ракет, пише видання, посилаючись на свої джерела інформації.
Партнерство з Google стане вже другим випадком, коли Маск помирився з конкурентом у сфері ШІ, якого він публічно критикував, напередодні широко очікуваного та важливого IPO для SpaceX, говориться у повідомленні.
Читайте також
Мільярдер Маск допоміг запустити OpenAI у 2015 році як противагу амбіціям Google у сфері штучного інтелекту. Це відбулося після конфлікту з його співзасновником Ларрі Пейджем через безпеку штучного інтелекту.
Тепер SpaceX і Google виявилися в гонці до однієї і тієї ж мети, змагаючись за перенесення центрів обробки даних штучного інтелекту в космос.
Розробка орбітальних дата-центрів для космосу є одним із основних чинників, що стоять за планами первинного публічного розміщення акцій SpaceX, оскільки ця справа очікується як дуже капіталомістка та технологічно складна.
Місце для вашої реклами
Минулого тижня Anthropic погодилася використовувати всю обчислювальну потужність об’єкта Colossus 1 компанії SpaceX. Компанія висловила зацікавленість у співпраці з ракетною компанією для розробки орбітальних дата-центрів.
За матеріалами:
Економічна Правда
GoogleSpaceX
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems