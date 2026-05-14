Google та SpaceX ведуть переговори щодо дата-центрів на орбіті

Компанія Alphabet (GOOGL.O) та SpaceX Ілона Маска ведуть переговори щодо угоди про запуск ракети, оскільки Google прагне розмістити орбітальні дата-центри в космосі.

Про це пише видання Wall Street Journal.

Що про це відомо

Google також веде переговори про потенційну угоду з іншими компаніями, що займаються запуском ракет, пише видання, посилаючись на свої джерела інформації.

Партнерство з Google стане вже другим випадком, коли Маск помирився з конкурентом у сфері ШІ, якого він публічно критикував, напередодні широко очікуваного та важливого IPO для SpaceX, говориться у повідомленні.

Мільярдер Маск допоміг запустити OpenAI у 2015 році як противагу амбіціям Google у сфері штучного інтелекту. Це відбулося після конфлікту з його співзасновником Ларрі Пейджем через безпеку штучного інтелекту.

Тепер SpaceX і Google виявилися в гонці до однієї і тієї ж мети, змагаючись за перенесення центрів обробки даних штучного інтелекту в космос.

Розробка орбітальних дата-центрів для космосу є одним із основних чинників, що стоять за планами первинного публічного розміщення акцій SpaceX, оскільки ця справа очікується як дуже капіталомістка та технологічно складна.

Минулого тижня Anthropic погодилася використовувати всю обчислювальну потужність об’єкта Colossus 1 компанії SpaceX. Компанія висловила зацікавленість у співпраці з ракетною компанією для розробки орбітальних дата-центрів.

