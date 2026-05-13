Скільки коштує Tesla Model Y після 3 років експлуатації (приклад) Вчора 18:00 — Технології&Авто

В США чоловік заплатив 65 тис. доларів за свою Tesla Model Y 2023 року випуску, а через 35 тис. миль пробігу він шокований тим, що CarMax запропонує йому за неї.

Про це пише Supercar Blondie

Так один із користувачів Reddit розповів, що він заплатив 65 000 доларів за свій Tesla Model Y з розширеним автопілотом у березні 2023 року. За його словами, компанії з продажу вживаних автомобілів пропонують за його електрокар близько 25 000 доларів.

Причини

Хоча власник, можливо, був шокований, є причини, чому оцінка не така вже й божевільна. Дві з них стосуються конкретної справи, а інша є більш загальною.

Оцінка вартості Tesla Model Y

«[Я] заплатив 65 000 доларів (з покращеним автопілотом) за свою Tesla ще в березні 2023 року, а тепер Carvana та CarMax пропонують мені близько 25 000 доларів. Я чесно кажучи шокований зниженням ціни. Не очікував, що вона так сильно впаде», — сказав користувач Reddit

«Я в штаті Флорида. Автомобіль має пробіг приблизно 35 000 миль (одна миля — 1,609 км) завжди заряджається вдома, має третій ряд сидінь, довгий запас ходу, подвійний двигун, білий колір, покращений автопілот і фаркоп», — додав він.

По-перше, 35 000 миль за три роки — це не дрібниця, головним чином тому, що на ринку вживаних автомобілів будь-що понад 30 000 часто призводить до зниження оціночної категорії.

Загалом, пропозиція в 25 000 доларів за трирічну Model Y звучить правдоподібно — хоч би як божевільно це здавалося.

Нещодавно інший власник електромобіля придбав Model S за 93 000 доларів, проїхав на ньому лише 9 000 миль, а потім отримав пропозицію за 75 000 доларів.

А от власник Cybertruck мав ще гірший досвід, коли отримав пропозицію в розмірі 76 000 доларів за вантажівку, яка, за його оцінкою, виходячи з ринкової вартості, могла б коштувати шестизначну суму.

Раніше Finance.ua писав , що автовиробники реагують на уповільнення попиту на електромобілі скороченням модельного ряду. Кілька електричних авто, доступних у 2025 році, виключено з програми на 2026 модельний рік через тарифи, низькі продажі або зміну стратегії компаній.

Водночас за даними Укравтопром, у І кв. 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільше реєстрацій авто:

Львівська область — 667 од. (91% вживані);

Київ — 656 од. (56% вживані);

Київська обл. — 502 од. (69% вживані);

Волинська обл. — 443 од. (96% вживані);

Дніпропетровська обл. — 378 од. (68% вживані).

вживані гібридні автомобілі сьогодні стають «золотою серединою»: вони дозволяють суттєво зменшити витрати на кожну поїздку, не відмовляючись від комфорту чи потужності.

