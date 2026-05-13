Скільки коштує Tesla Model Y після 3 років експлуатації (приклад)

Так один із користувачів Reddit розповів, що він заплатив 65 000 доларів за свій Tesla Model Y з розширеним автопілотом у березні 2023 року. За його словами, компанії з продажу вживаних автомобілів пропонують за його електрокар близько 25 000 доларів.
Хоча власник, можливо, був шокований, є причини, чому оцінка не така вже й божевільна. Дві з них стосуються конкретної справи, а інша є більш загальною.
Оцінка вартості Tesla Model Y
«[Я] заплатив 65 000 доларів (з покращеним автопілотом) за свою Tesla ще в березні 2023 року, а тепер Carvana та CarMax пропонують мені близько 25 000 доларів. Я чесно кажучи шокований зниженням ціни. Не очікував, що вона так сильно впаде», — сказав користувач Reddit.
«Я в штаті Флорида. Автомобіль має пробіг приблизно 35 000 миль (одна миля — 1,609 км) завжди заряджається вдома, має третій ряд сидінь, довгий запас ходу, подвійний двигун, білий колір, покращений автопілот і фаркоп», — додав він.
По-перше, 35 000 миль за три роки — це не дрібниця, головним чином тому, що на ринку вживаних автомобілів будь-що понад 30 000 часто призводить до зниження оціночної категорії.
Загалом, пропозиція в 25 000 доларів за трирічну Model Y звучить правдоподібно — хоч би як божевільно це здавалося.
Нещодавно інший власник електромобіля придбав Model S за 93 000 доларів, проїхав на ньому лише 9 000 миль, а потім отримав пропозицію за 75 000 доларів.
Раніше Finance.ua писав, що автовиробники реагують на уповільнення попиту на електромобілі скороченням модельного ряду. Кілька електричних авто, доступних у 2025 році, виключено з програми на 2026 модельний рік через тарифи, низькі продажі або зміну стратегії компаній.
Водночас за даними Укравтопром, у І кв. 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тис. авто на електротязі (BEV).
Найбільше реєстрацій авто:
Львівська область — 667 од. (91% вживані);
Київ — 656 од. (56% вживані);
Київська обл. — 502 од. (69% вживані);
Волинська обл. — 443 од. (96% вживані);
Дніпропетровська обл. — 378 од. (68% вживані).
