Введення податку на електроавто (думка Гетманцева)

Купівля автомобіля
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив можливе введення податку на електрокари.
Про це він повідомив в telegram.
«В Комітеті є багато законопроєктів, у яких, скажімо мʼяко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються!» — написав депутат.

Історія

До цього в мережі ширилася інформація з посиланням на нардепа Нагорняка, що в Україні планується введення щомісячного податку для власників електрокарів.
Нагадаємо, до 31 грудня 2025 року в Україні діяла пільга, за якою електромобілі не обкладаються ПДВ під час ввезення та під час постачання на митній території України.
З 1 січня 2026 року і ввезення, і постачання електромобілів на території України здійснюватимуться з нарахуванням ПДВ.
Раніше Finance.ua з посиланням на аналітичний центр Recurrent Auto писав, що 2026 рік може стати переломним для ринку електромобілів — і не через нові моделі, а завдяки «другому життю» тих, що вже їздять дорогами.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
