Бізнес прогнозує зростання цін і очікує збільшення чисельності працівників

Другий місяць поспіль підприємства всіх секторів позитивно оцінюють ділову активність

У квітні бізнес зберіг позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності, поліпшивши їх у річному вимірі. Другий місяць поспіль підприємства всіх опитаних секторів позитивно оцінюють ділову активність.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця. У квітні 2026 року ІОДА становив 51.7 порівняно з 52.7 у березні 2026 року (у квітні 2025 року — 49.4).

Серед чинників, що підтримують економічну активність:

міжнародна фінансова підтримка;

пожвавлення споживчого попиту;

бюджетні витрати на відновлення інфраструктури та будівництва доріг;

сезонні фактори.

Водночас негативний вплив мають зростання цін на пальне, підвищення витрат бізнесу, руйнування виробничих і логістичних потужностей, високі курсові та інфляційні очікування, а також дефіцит кадрів.

Ціни та ринок праці

Більшість опитаних підприємств прогнозують подальше підвищення цін і тарифів на власну продукцію та послуги через зростання закупівельних цін і вартості сировини. Водночас у торгівлі очікують уповільнення темпів зростання цін на закуплені товари.

Ситуація на ринку праці дещо пом’якшилася. Підприємства будівництва та торгівлі очікують збільшення чисельності працівників, тоді як у промисловості та сфері послуг оцінки залишаються стриманими.

Динаміка індексу ділової активності

Будівництво

Підприємства будівництва вдруге поспіль мали найвищі серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на сприятливі погодні умови та бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури і будівництво доріг: секторальний індекс у квітні зріс до 55.6 порівняно з 55.0 у березні та 47.3 у квітні 2025 року.

Респонденти очікували на подальше збільшення обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів.

Будівельники були налаштовані на суттєве збільшення обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі очікувань щодо подальшого здорожчання їхньої вартості та погіршення доступності.

Промисловість

Підприємства промисловості зберегли позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки поступовій стабілізації ситуації в енергетиці та пожвавленню споживчого попиту: секторальний індекс у квітні становив 51.5 порівняно з 51.2 у березні (у квітні 2025 року — 51.8).

Промисловці й надалі очікували на збільшення, хоч і дещо нижчими темпами, обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.

Очікування щодо запасів сировини і матеріалів поліпшилися, а щодо зменшення обсягу незавершеного виробництва — пом’якшилися. Водночас респонденти погіршили очікування щодо залишків готової продукції.

Торгівля

Підприємства торгівлі також зберегли позитивні оцінки своїх поточних економічних результатів, однак послабили їх, зважаючи на значне здорожчання пального та збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс у квітні становив 50.8 порівняно з 54.0 у березні (у квітні 2025 року — 51.2).

Торговельні компанії менш упевнено очікували на збільшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу.

Водночас, на відміну від попереднього місяця, очікувалося зменшення запасів / залишків товарів для продажу. Посилились оцінки щодо зниження торговельної маржі.

Сфера послуг

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль надали позитивні оцінки поточної ділової активності завдяки поступовій стабілізації в енергосистемі та пожвавленню внутрішнього попиту: секторальний індекс у квітні становив 52.0 порівняно з 52.8 у березні та був значно вищим за показник квітня 2025 року (46.3).

Респонденти й надалі були налаштовані на збільшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги, а також послуг у процесі виконання.

