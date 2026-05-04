Швейцарія встановить ліміт на кількість мешканців, у червні проведуть референдум Сьогодні 08:23 — Особисті фінанси

Питання імміграції є чутливим для Швейцарії

У Швейцарії проведуть референдум, який суттєво змінить міграційну політику країни. Ідеться про ініціативу обмежити чисельність населення на рівні 10 мільйонів осіб.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Ініціативу запропонувала права Швейцарська народна партія (SVP). Референдум призначено на 14 червня. У разі підтримки більшістю виборців уряд буде змушений вжити заходів для скорочення імміграції, що потенційно може призвести до повної заборони на в’їзд нових мігрантів.

Наразі у Швейцарії проживає близько 9,1 мільйона людей, і саме імміграція залишається ключовим фактором демографічного зростання.

Причини ініціативи

Ідею обмеження населення SVP висунула у 2023 році, обґрунтовуючи її необхідністю збереження якості життя та зменшення навантаження на довкілля.

Партія отримала 28% голосів на останніх виборах, ведучи кампанію з акцентом на тому, що громадянство є привілеєм, а не правом.

Читайте також Швейцарія планує ввести обмеження на купівлю житла іноземцями

Питання імміграції є чутливим для Швейцарії: понад чверть мешканців країни не мають швейцарського громадянства — це один із найвищих показників у Європі. Серед основних проблем, на які звертають увагу громадяни, високі ціни на житло, затори та перевантаженість громадського транспорту.

Опитування свідчать про реальну можливість підтримки ініціативи. За даними квітневого опитування Tamedia/20 Minuten, 52% респондентів готові підтримати обмеження або схиляються до цього. У березні цей показник становив 45%.

Динаміка зростання населення

За останнє десятиліття населення Швейцарії зросло приблизно на 10%, що значно перевищує показники ЄС (менше ніж 2% за той самий період). Основним чинником зростання є міграція, тоді як природний приріст (різниця між народжуваністю і смертністю) забезпечив лише близько 10% загального збільшення.

Зокрема, у 2023 році на статистику вплинуло врахування біженців з України. У попередні роки більшість мігрантів прибували з країн ЄС або держав, з якими Швейцарія має угоди про співпрацю.

Що зміниться після референдуму

У разі схвалення пропозиція передбачає поетапне впровадження обмежень у разі перевищення населення 9,5 млн осіб до 2050 року, що, за прогнозами уряду, може статися вже до середини 2030-х років. На першому етапі обмеження стосуватимуться шукачів притулку та членів сімей іноземців. Особи з тимчасовим статусом можуть втратити право на проживання, отримання громадянства та інші форми легалізації.

У разі досягнення позначки 10 млн осіб країна може вийти з міжнародних угод, які, за оцінкою ініціаторів, сприяють зростанню населення.

Якщо через два роки після цього чисельність не зменшиться, Швейцарія може припинити дію угоди про свободу пересування з ЄС. Це може призвести до скасування низки двосторонніх угод і вплинути на доступ країни до єдиного ринку ЄС, а також на статус близько 1,5 млн громадян ЄС, які проживають у Швейцарії.

Читайте також У Швейцарії з 1 листопада діють суворіші правила для українських біженців: кого можуть депортувати

Бізнес-спільнота висловлює занепокоєння можливими наслідками. Організація Economiesuisse попереджає про значні економічні втрати та прогнозує дефіцит близько 430 тис. працівників до 2040 року без збереження імміграції.

Галузеве об’єднання Swissmem наголошує на критичній важливості залучення кваліфікованих працівників з ЄС для експортно орієнтованої промисловості.

Водночас окремі представники бізнесу підтримують ініціативу.

Потенційний вплив на економіку

Уряд Швейцарії оцінює, що впровадження обмеження може поставити під ризик мільярди франків економічного виробництва.

Серед можливих наслідків: дефіцит робочої сили, прискорене старіння населення та ризики для зовнішньої торгівлі, зважаючи на те, що понад 40% експорту країни припадає на ЄС.

Прихильники ініціативи вважають, що ці ризики можуть бути компенсовані зниженням вартості житла та витрат на інфраструктуру і соціальне забезпечення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що референдум у Швейцарії про ліміт населення може обернутися для українців скасуванням статусу «S» та забороною на в’їзд нових біженців. Для понад 65 тисяч українців це означає перехід від політики інтеграції до політики «стимулювання повернення». В ініціативі чітко прописано: якщо ліміт буде досягнуто, міжнародні договори про вільне пересування та гуманітарні місії можуть бути переглянуті або розірвані.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.