Як отримати відстрочку після контракту 18−25 Сьогодні 18:08 — Особисті фінанси

Після служби за контрактом у 18–25 років можна отримати відстрочку

Військовозобов’язані, які проходили службу за річним контрактом у 18−25 років, мають право на відстрочку від мобілізації строком на 12 місяців після звільнення.

Про це розповіли у Київському обласному ТЦК.

Хто може отримати відстрочку

Право на відстрочку мають військовозобов’язані та резервісти, які:

були прийняті на службу за контрактом у віці 18−25 років;

відслужили один рік;

звільнені у зв’язку із закінченням строку контракту або строку служби.

У такому випадку вони не підлягають мобілізації протягом року після звільнення.

Як оформити відстрочку

Для отримання відстрочки потрібно особисто подати заяву на ім’я керівника ТЦК та СП.

Заява має містити такі персональні дані: ПІБ, податковий номер, дату народження, адресу проживання, контактний телефон та електронну пошту.

До заяви також потрібно додати документ, який підтверджує проходження служби за контрактом і підставу звільнення.

Після подання заяву реєструють протягом 1 робочого дня. Інформацію про надання відстрочки вносять до Єдиного держреєстру призовників упродовж 3 робочих днів.

Представники ТЦК наголошують, якщо не подати заяву, відстрочка фактично не буде оформлена, навіть якщо є право на неї.

До цього Finance.ua зазначав, що більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично — без повторних заяв і звернень до ЦНАП. Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку Резерв+.

