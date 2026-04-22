0 800 307 555
Чи продовжать автоматично відстрочку після 4 травня

Військовий квиток
Військовий квиток
Наближається 4 травня — дата, після якої традиційно активізуються питання продовження відстрочок від мобілізації. Цього разу ситуація має нетиповий характер, йдеться у поясненні адвокатки Дар' ї Тарасенко.
«У певних категорій військовозобов’язаних відстрочка вже продовжилась автоматично — незвичне в цьому те, що Указу про продовження загальної мобілізації досі немає, а згідно з Постановою 560 продовження відстрочки прив’язано до продовження загальної мобілізації», — зазначає експертка.

Як перевірити відстрочку і чому вона могла не оновитися

Перевірити, чи продовжена відстрочка, можна через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно сформувати повний витяг. Якщо в ньому вказано нову дату — наприклад, 1 серпня — це означає, що відстрочку вже продовжено автоматично.
Водночас відсутність оновлення не означає, що його не буде, пояснює адвокатка. Як і раніше, процес може відбуватися поетапно і не одночасно для всіх. У попередні періоди такі оновлення розтягувалися в часі, тому затримка не є остаточним рішенням.

Хто може розраховувати на автоматичне продовження

Згідно з постановою Кабміну № 560, відстрочка має продовжуватися автоматично, якщо раніше подані документи та дані в реєстрах підтверджують підстави для цього. Проте на практиці застосовуються додаткові внутрішні алгоритми.
«На практиці діють інші алгоритми, які офіційно нам не повідомляють — і минулого разу ми бачили випадки, коли поданих раніше документів було достатьно, а відстрочка з якихось причин не продовжилась», — каже Тарасенко.
За інформацією ЦНАПу, автоматичне продовження найчастіше стосується таких категорій:
  • осіб з інвалідністю всіх груп;
  • батьків дітей з інвалідністю або повнолітніх дітей I-II групи;
  • батьків трьох і більше неповнолітніх дітей;
  • студентів і аспірантів денної або дуальної форми навчання;
  • осіб, які мають подружжя з інвалідністю;
  • тих, хто здійснює догляд за родичами з інвалідністю;
  • працівників освітньої сфери;
  • родин військовослужбовців, які мають дітей;
  • родичів загиблих або зниклих безвісти;
  • звільнених з полону;
  • батьків тяжкохворих дітей;
  • опікунів недієздатних осіб;
  • вчителів, які продовжують працювати.
Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо автоматичного продовження не відбулося, доведеться подавати документи повторно. Це можна зробити через ЦНАП — за процедурою, аналогічною первинному оформленню.
Альтернативний варіант — оформлення через «Резерв+», якщо система дозволяє це технічно. Подати документи варто заздалегідь, не чекаючи граничної дати, щоб уникнути затримок у розгляді.
Раніше ми повідомляли, що в Україні близько 10 млн працівників, з яких 1,3 млн заброньовані. При цьому частка заброньованих і частка вакансій з можливістю бронювання майже ідентичні.
Цікаво, що за даними work.ua, лідером за часткою вакансій з бронюванням стала галузь будівництво й архітектури. Тут найбільший попит мають будівельники: виконроби, монолітники, зварювальники, різнороби.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
