Чи продовжать автоматично відстрочку після 4 травня

Наближається 4 травня — дата, після якої традиційно активізуються питання продовження відстрочок від мобілізації. Цього разу ситуація має нетиповий характер, йдеться у поясненні адвокатки Дар' ї Тарасенко.

«У певних категорій військовозобов’язаних відстрочка вже продовжилась автоматично — незвичне в цьому те, що Указу про продовження загальної мобілізації досі немає, а згідно з Постановою 560 продовження відстрочки прив’язано до продовження загальної мобілізації», — зазначає експертка.

Як перевірити відстрочку і чому вона могла не оновитися

Перевірити, чи продовжена відстрочка, можна через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно сформувати повний витяг. Якщо в ньому вказано нову дату — наприклад, 1 серпня — це означає, що відстрочку вже продовжено автоматично.

Водночас відсутність оновлення не означає, що його не буде, пояснює адвокатка. Як і раніше, процес може відбуватися поетапно і не одночасно для всіх. У попередні періоди такі оновлення розтягувалися в часі, тому затримка не є остаточним рішенням.

Хто може розраховувати на автоматичне продовження

Згідно з постановою Кабміну № 560, відстрочка має продовжуватися автоматично, якщо раніше подані документи та дані в реєстрах підтверджують підстави для цього. Проте на практиці застосовуються додаткові внутрішні алгоритми.

«На практиці діють інші алгоритми, які офіційно нам не повідомляють — і минулого разу ми бачили випадки, коли поданих раніше документів було достатьно, а відстрочка з якихось причин не продовжилась», — каже Тарасенко.

За інформацією ЦНАПу, автоматичне продовження найчастіше стосується таких категорій:

осіб з інвалідністю всіх груп;

батьків дітей з інвалідністю або повнолітніх дітей I-II групи;

батьків трьох і більше неповнолітніх дітей;

студентів і аспірантів денної або дуальної форми навчання;

осіб, які мають подружжя з інвалідністю;

тих, хто здійснює догляд за родичами з інвалідністю;

працівників освітньої сфери;

родин військовослужбовців, які мають дітей;

родичів загиблих або зниклих безвісти;

звільнених з полону;

батьків тяжкохворих дітей;

опікунів недієздатних осіб;

вчителів, які продовжують працювати.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо автоматичного продовження не відбулося, доведеться подавати документи повторно. Це можна зробити через ЦНАП — за процедурою, аналогічною первинному оформленню.

Альтернативний варіант — оформлення через «Резерв+», якщо система дозволяє це технічно. Подати документи варто заздалегідь, не чекаючи граничної дати, щоб уникнути затримок у розгляді.



Раніше ми повідомляли , що в Україні близько 10 млн працівників, з яких 1,3 млн заброньовані. При цьому частка заброньованих і частка вакансій з можливістю бронювання майже ідентичні.

Цікаво, що за даними work.ua, лідером за часткою вакансій з бронюванням стала галузь будівництво й архітектури. Тут найбільший попит мають будівельники: виконроби, монолітники, зварювальники, різнороби.

