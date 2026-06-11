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Стало відомо, коли Україна може отримати нову фінансову допомогу від ЄС

Казна та Політика
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Транш у 5,9 мільярда доларів може надійти 18-19 червня
Транш у 5,9 мільярда доларів може надійти 18-19 червня
Перші виплати за 90-мільярдною позикою Європейського Союзу усе ще заплановані на червень.
Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела.
Оборонний транш у 5,9 мільярда доларів може надійти 18−19 червня. А бюджетна підтримка, яка становитиме 3,2 мільярда, — орієнтовно 25 червня.
Як напередодні повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас, оборонна допомога піде на закупівлю безпілотників для України.

Що відомо про позику

Згідно з умовами позики, фінансову підтримку для війська Київ одержує як безповоротну допомогу, а бюджетну — за умови виконання реформ.
Для першого траншу Україна має, зокрема, скасувати звільнення від оподаткування міжнародних посилок, запровадити оподаткування доходів через цифрові платформи, продовжити дію військового збору на рівні 5% на три роки, ухвалити новий Митний кодекс відповідно до стандартів ЄС та призначити нового керівника Державної митної служби.
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Для другого траншу Україна має остаточно ухвалити ці законопроєкти.
Умовою для надання третього траншу є реформування Україною пільгового податкового режиму, вжиття заходів для протидії ухиленню від оподаткування, спрощення адміністрування ПДВ та представлення нової Стратегії публічних закупівель на 2027−2030 роки.
29 травня президент Володимир Зеленський підписав закон № 0376 про ратифікацію угоди з Європейським Союзом, яка передбачає надання Україні фінансової допомоги на 90 мільярдів євро.
За матеріалами:
suspilne.media
БюджетЄС
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