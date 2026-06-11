Стало відомо, коли Україна може отримати нову фінансову допомогу від ЄС Сьогодні 09:39 — Казна та Політика

Транш у 5,9 мільярда доларів може надійти 18-19 червня

Перші виплати за 90-мільярдною позикою Європейського Союзу усе ще заплановані на червень.

Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела.

Оборонний транш у 5,9 мільярда доларів може надійти 18−19 червня. А бюджетна підтримка, яка становитиме 3,2 мільярда, — орієнтовно 25 червня.

Як напередодні повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас, оборонна допомога піде на закупівлю безпілотників для України.

Що відомо про позику

Згідно з умовами позики, фінансову підтримку для війська Київ одержує як безповоротну допомогу, а бюджетну — за умови виконання реформ.

Для першого траншу Україна має, зокрема, скасувати звільнення від оподаткування міжнародних посилок, запровадити оподаткування доходів через цифрові платформи, продовжити дію військового збору на рівні 5% на три роки, ухвалити новий Митний кодекс відповідно до стандартів ЄС та призначити нового керівника Державної митної служби.

Для другого траншу Україна має остаточно ухвалити ці законопроєкти.

Умовою для надання третього траншу є реформування Україною пільгового податкового режиму, вжиття заходів для протидії ухиленню від оподаткування, спрощення адміністрування ПДВ та представлення нової Стратегії публічних закупівель на 2027−2030 роки.

29 травня президент Володимир Зеленський підписав закон № 0376 про ратифікацію угоди з Європейським Союзом, яка передбачає надання Україні фінансової допомоги на 90 мільярдів євро.

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