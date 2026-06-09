«Податок на OLX»: ВР схвалила законопроєкт у другому читанні Сьогодні 14:15 — Казна та Політика

Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15111-д про про оподаткування цифрових платформ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Документ підтримав 241 народний депутат. Проти проголосували чотири парламентарі, ще 37 утрималися.

«По строкам вступу в дію… Там передбачено не раніше січня 2027, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати», — повідомив Железняк.

Закон є умовою для співпраці з МВФ та ЄС

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком нової програми Extended Fund Facility (EFF) Міжнародного валютного фонду, який Україна мала виконати до кінця березня 2026 року.

Крім того, подання до парламенту законопроєктів щодо скасування ПДВ-пільги на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро (№ 15112-д) та щодо автоматичного обміну інформацією про доходи на цифрових платформах (№ 15111-д) є умовою отримання Україною першого траншу кредиту допомоги від Європейського Союзу Ukraine Support Loan (USL). Їхнє ухвалення парламентом необхідне для отримання другого траншу.

Що передбачає закон

Законопроєкт стосується українських та іноземних компаній, що надають цифрові послуги, які активно працюють на нашому ринку, таких як Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber та інші сервіси з надання послуг, продажу товарів, надання в оренду нерухомості чи транспорту тощо.

Початкову редакцію законопроєкту уряд подав до Верховної Ради 30 березня. Доопрацьовану версію документа парламент підтримав у першому читанні 8 квітня.

Перша редакція законопроєкту передбачала оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи від оренди майна, транспортних засобів, надання особистих послуг та продажу товарів на суму до 834 мінімальних заробітних плат, що станом на 2026 рік становить близько 7,2 млн грн. Також пропонувалося запровадити податковий ліміт у розмірі 2 тис. євро на рік. Обов’язки податкового агента мали покладатися на операторів цифрових платформ.

Документ передбачав застосування ставки податку на доходи фізичних осіб на рівні 5% замість стандартної ставки 18%, а також сплату військового збору.

З доопрацьованої версії законопроєкту вилучили низку положень щодо обов’язкового відкриття спеціальних рахунків для продавців та норм про розкриття банківської таємниці.

Крім того, замість обов’язкового подання декларації у випадках, коли річний дохід перевищує 834 мінімальні зарплати або коли дохід від продажу товарів перевищує неоподатковуваний мінімум, податкові зобов’язання визначатиме контролюючий орган. Згідно з документом, співпрацю між операторами платформ і продавцями не визнаватимуть як трудову.

Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік. Це стосується тих, хто продає вживані речі і не веде через цифрові платформи постійної комерційної діяльності.

У законі передбачається пільгова ставка податку — 10% замість базових 18% ПДФО + 5% військового збору.

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