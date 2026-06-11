Польща тимчасово призупиняє рух автобусів з України через «Шегині» Сьогодні 09:32

Ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року.

З 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща у пункті пропуску «Шегині — Медика».

Про це повідомляє Державна митна служба України з посиланням на Митну адміністрацію Республіки Польща.

«У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску „Шегині — Медика“ на цей період здійснюватися не буде», — сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року.

Як відбуватиметься пропуск автобусів з Польщі в Україну

Пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що на кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску. 10 лютого міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з урядовою делегацією Республіки Молдова на чолі з прем’єр-міністром Александру Мунтяну. У межах візиту було підписано протокол щодо переміщення осіб і вантажів через спільний державний кордон.

Підписаний протокол створює правову основу для відкриття нового пункту та дозволяє передбачити необхідне фінансування в Державному бюджеті України. Облаштування інфраструктури вже триває, з українського боку проєкт реалізує Агентство відновлення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.