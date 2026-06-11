0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща тимчасово призупиняє рух автобусів з України через «Шегині»

2
Ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року.
Ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року.
З 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща у пункті пропуску «Шегині — Медика».
Про це повідомляє Державна митна служба України з посиланням на Митну адміністрацію Республіки Польща.
«У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску „Шегині — Медика“ на цей період здійснюватися не буде», — сказано в повідомленні.
За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року.

Як відбуватиметься пропуск автобусів з Польщі в Україну

Пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що на кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску. 10 лютого міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з урядовою делегацією Республіки Молдова на чолі з прем’єр-міністром Александру Мунтяну. У межах візиту було підписано протокол щодо переміщення осіб і вантажів через спільний державний кордон.
Підписаний протокол створює правову основу для відкриття нового пункту та дозволяє передбачити необхідне фінансування в Державному бюджеті України. Облаштування інфраструктури вже триває, з українського боку проєкт реалізує Агентство відновлення.
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаПеретин кордону
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems